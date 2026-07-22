สลด! สาวเมียน คนงานโรงงานรีไซเคิล พลัดตกเครื่องบดอะลูมิเนียม เสียชีวิตคาที่

นครปฐม – เกิดเหตุสลดภายในโรงงานคัดแยกและบดอะลูมิเนียม ในพื้นที่ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม นครปฐม หลังคนงานหญิงชาวเมียนมาพลัดตกลงไปในเครื่องบดอะลูมิเนียมขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน ส่งผลให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ ( 22 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ สภ.ดอนตูม รับแจ้งเหตุจึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม และแพทย์เวรโรงพยาบาลดอนตูม เข้าตรวจสอบ พร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากเครื่องจักร
ในที่เกิดเหตุเป็นโรงงานคัดแยกและบดเศษอะลูมิเนียมเพื่ออัดเป็นก้อนสำหรับจำหน่าย ภายในเครื่องบดพบร่างผู้เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นางสาว MYINT MYINT NAWE อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา สภาพร่างติดอยู่ใต้เศษอะลูมิเนียมที่ผ่านการบดแล้ว เจ้าหน้าที่ใช้เวลานำร่างออกมาตรวจสอบ โดยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง
จากการสอบถามเพื่อนร่วมงานชาวเมียนมา ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังปฏิบัติหน้าที่ป้อนเศษอะลูมิเนียมเข้าเครื่องบด โดยยืนอยู่บริเวณด้านบนของเครื่องจักร ก่อนจะพลัดตกลงไปภายในเครื่องที่กำลังทำงาน ทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากอาการหน้ามืด หรือเหยียบขอบแท่นเครื่องพลาด เพื่อนร่วมงานพยายามหยุดเครื่องจักรเพื่อให้การช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน และสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง พร้อมประสานส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด รวมทั้งจะตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานของโรงงาน ก่อนประสานญาติผู้เสียชีวิตเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป