คมนาคมจับมือเวียตเจ็ท ดันสนามบินอุดรฯ สู่ฮับการบินอีสาน เปิด Sky ConX เชื่อมบินต่างประเทศ

อุดรธานี – ก.คมนาคม ร่วม กรมท่าอากาศยาน และสายการบินเวียตเจ็ท ไทยแลนด์ เปิดตัวโครงการยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินของภาคอีสาน พร้อมเปิดบริการ Sky ConX เชื่อมต่อผู้โดยสารจากอุดรฯผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ สู่จุดหมายปลายทางต่างประเทศ เช่น โตเกียว โอซาก้า ไทเป และ ดานัง เพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของภูมิภาค
พิธีเปิดตัวโครงการดังกล่าว จัดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดยมี นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี และผู้บริหารสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การผลักดันสนามบินอุดรธานีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (World Class Aviation Hub) โดยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศ ควบคู่กับการขยายเครือข่ายระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของภาคอีสาน
ด้านนางทิพย์วรรณ วังศานุวัตร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี เปิดเผยว่า สนามบินอุดรธานีเป็นหนึ่งในสนามบินภูมิภาคที่มีผู้โดยสารมากที่สุดของประเทศ โดยปี 2568 มีผู้ใช้บริการกว่า 2 ล้านคน สูงเป็นอันดับ 2 ของสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน และมีความพร้อมรองรับการเติบโตของเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ขณะที่ นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ ระบุว่า บริษัทได้เพิ่มเที่ยวบินเส้นทางอุดรธานี–กรุงเทพฯ เป็นสูงสุด 5 เที่ยวบินต่อวัน ภายในปีนี้ พร้อมเปิดบริการ Sky ConX ที่ช่วยให้ผู้โดยสารเช็กอินเพียงครั้งเดียว โหลดสัมภาระถึงปลายทาง และต่อเครื่องบินระหว่างประเทศได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรง อุดรธานี–โฮจิมินห์ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเวียดนามในอนาคต
เพื่อฉลองการเปิดบริการ เวียตเจ็ทไทยแลนด์มอบส่วนลดบัตรโดยสาร 50% สำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อจากอุดรธานีสู่เส้นทางต่างประเทศ เพียงใช้รหัส UDON50 เมื่อจองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 สำหรับการเดินทางถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570