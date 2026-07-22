ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ไร้สำนึก! เรือท่องเที่ยว ทิ้งสมอทับปะการังบริเวณเกาะครก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนได้รับความเสียหาย ล่าสุด ทช.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายแล้ว
จากกรณีที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชลบุรี ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้รับแจ้งจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่าพบเรือท่องเที่ยว ทิ้งสมอบริเวณแนวปะการังเกาะครก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนทำให้ปะการังได้รับความเสียหาย ซึ่งหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
กระทั่งพบ เรือสปีดโบ๊ตนำเที่ยวชื่อ “สุนันทา 1” เลขทะเบียน 606701684 ที่มี นายธีรพงษ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุมเรือและได้ทิ้งสมอเรือ บริเวณแนวปะการัง ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรปะการังและระบบนิเวศทางทะเล เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อาทิพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อ.บางละมุงและอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ตามบันทึกประจำวันลำดับที่ 31 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.51 น. เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายแล้ว