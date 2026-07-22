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ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา- ไร้สำนึก! เรือท่องเที่ยว ทิ้งสมอทับปะการังบริเวณเกาะครก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนได้รับความเสียหาย ล่าสุด ทช.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายแล้ว

จากกรณีที่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชลบุรี ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้รับแจ้งจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่าพบเรือท่องเที่ยว ทิ้งสมอบริเวณแนวปะการังเกาะครก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จนทำให้ปะการังได้รับความเสียหาย ซึ่งหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 212 เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ

กระทั่งพบ เรือสปีดโบ๊ตนำเที่ยวชื่อ “สุนันทา 1” เลขทะเบียน 606701684 ที่มี นายธีรพงษ์ ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุมเรือและได้ทิ้งสมอเรือ บริเวณแนวปะการัง ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรปะการังและระบบนิเวศทางทะเล เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง อาทิพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อ.บางละมุงและอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำนั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา ตามบันทึกประจำวันลำดับที่ 31 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.51 น. เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายแล้ว










ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย
ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย
ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย
ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย
ทช.แจ้งความเอาผิด! เรือท่องเที่ยวไร้สำนึก ทื้งสมอทับปะการัง เกาะครก เสียหาย
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