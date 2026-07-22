(คลิป)ผู้การ ตร.ลำปาง เต้น!สั่งระดมกำลังบุกบ้านอันธพาล ล่า “แก๊ง5บาท-แก๊งตลาดล่าง”ไล่ฟัน-แทง-รุมชาวบ้าน

ลำปาง – หลังชาวบ้านระอา-เป็นข่าวฉาวจนวิจารณ์กระฉ่อนทั่วบ้านทั่วเมือง ผู้การฯลำปาง เรียกประชุมเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง กวาดล้าง "แก๊ง 5 บาท หรือแก๊งสลัม-แก๊งตลาดล่าง” ล่าสุดรวมสารพัดคดีล็อกเป้ากว่า 10 ราย หลังก่อเหตุฟัน-แทง-รุมทำร้ายผู้คนต่อเนื่องหลายคดียังลอยนวล
วันนี้(22 ก.ค.) พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.ลำปาง พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผบก. , พ.ต.อ.ไพโรจน์ ทองขาว ผกก.สส.ภ.ลำปาง , พ.ต.อ.คมสันต์ บำรุงยศ ผกก. สภ.เมืองลำปาง และ พ.ต.อ.ภูชิชย์ ตรียัมปราย ผกก.สภ.เขลางค์นคร ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่
พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นอันธพาลที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "แก๊ง 5 บาท หรือแก๊งสลัม" และ “ตลาดล่าง”ซึ่งก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทั้งในเขต สภ.เมืองลำปาง และ สภ.เขลางค์นคร
จากการประชุม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว เบื้องต้นพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกว่า 10 คน มีทั้งเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ที่มีอายุเกิน 18 ปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติ พฤติการณ์ และรวบรวมพยานหลักฐาน
พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม รองผบก.ภ.ลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.ลำปาง ได้ตั้งให้ตนเป็นหัวหน้าชุดติดตามเรื่องนี้ โดยได้เปิดปฎิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปาง ให้ตำรวจทั้ง สภ.เมืองลำปาง และ สภ.เขลางค์นคร บูรณาการการทำงานพร้อมทั้งชุดสืบสวนจังหวัด รวบรวมกลุ่มเป้าหมายที่เคยก่อเหตุและมีคดีอยู่แล้ว เร่งติดตามตัวทั้งหมดเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมาย รวมถึงเพิ่มมาตรการป้องปรามโดยการเข้าพบผู้ปกครองของเยาวชน เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยติดตามบุตรหลานเข้ามอบตัว ขอให้ร่วมกันดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มก่อเหตุซ้ำอีก
ทั้งนี้จากพฤติกรรมของแก๊งดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวและความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนทั่วไปมาก ทางตำรวจลำปางยืนยันว่าจะเร่งติดตามจับกุมผู้กระทำผิดทั้งหมดมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อยุติการสร้างความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป
สำหรับ "แก๊ง 5 บาท"และ “ตลาดล่าง” เป็นการรวมตัวของวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-20 กว่าปี ส่วนใหญ่ไม่เรียนหนังสือในระบบปกติ ที่ผ่านมาก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายคนงานหน้าร้านทุเรียน โดยใช้อาวุธมีดแทง จากนั้นก่อเหตุใช้อาวุธไม้กอล์ฟฟาดและใช้มีดแทงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวกว่า10แผล ก่อเหตุทำร้ายร่างกายวัยรุ่นในอีกหลายแห่ง ซึ่งมีคดีอยู่ในพื้นที่ สภ.เมืองลำปาง และ สภ.เขลางค์นคร ทำให้ชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจารณ์และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งจัดการกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว