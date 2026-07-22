รร.ชุมชนไชยบุรีปลูกหญ้าแฝก5,000ต้นสืบสานศาสตร์พระราชา

นครพนม – โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมปลูกหญ้าแฝก 5,000 ต้น สืบสานศาสตร์พระราชา
วันนี้( 22 ก.ค.)โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี จ.นครพนม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และพสกนิกรในพื้นที่ พร้อมใจกันถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ภายในงาน โรงเรียนได้จัด โครงการปลูกหญ้าแฝก “ตามรอยพ่อหลวง” ณ บริเวณริมฝั่งห้วยแม่แดง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไชยบุรี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 237 กองร้อยทหารพรานที่ 2102 กองร้อยทหารพรานที่ 2112 ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนทั้ง 17 หมู่บ้านในตำบลไชยบุรี นำโดย นายนันทวัฒน์ ศรีหะมงคล กำนันตำบลไชยบุรี ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นางมาริสา ดวงสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ขณะที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ได้สนับสนุนต้นกล้าหญ้าแฝกจำนวน 5,000 ต้น พร้อมนำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน
โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน องค์กร และประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจ จนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของชุมชนในการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติ และร่วมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ