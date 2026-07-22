(คลิป)เผยวินาทีระทึก!คนขับกระบะขนไอซ์โดน ตชด.ไล่ล่า เปิดประตูโดดหนีไม่คิดชีวิต

เชียงราย – เผยคลิปนาที ตชด.327 ปฏิบัติการสุดระทึก..กระบะทะเบียนอยุธยา ขนไอซ์จากชายแดนเชียงแสน เร่งเครื่องพุ่งชน จนท. แล้วบึ่งหนี พอโดนไล่ล่ากระชั้นชิด คนขับเปิดประตูทิ้งรถทิ้งของโดดลงถนน ก่อนลุกวิ่งหนีไม่คิดชีวิต ปล่อยรถพุ่งชนตอไม้-หลักลายข้างทาง
กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 เปิดปฏิบัติการดักสกัดรถขนยานรก เจอกระบะติดป้ายทะเบียนอยุธยา ผ่านเส้นทาง บายพาสเชียงราย - เชียงแสน ทางหลวงหมายเลข 1063 เร่งเครื่องจะพุ่งชนจนต้องยิงสกัดสนั่น-ไล่ล่ากันระทึก เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น
กระทั่งเวลาประมาณ 12.40 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบรถเป้าหมายกำลังเลี้ยวซ้ายสามแยกวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และกลับรถมุ่งหน้า ไป อ.เมืองเชียงราย เมื่อมาถึงบริเวณหมู่บ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวารี ผบ.ร้อย ตชด.327 จึงนำเจ้าหน้าที่แสดงตน เรียกตรวจสอบ
แต่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ยอมหยุดและได้เร่งเครื่องพยายามจะชนรถเจ้าหน้าที่ เพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อาวุธประจำกายยิงสกัด รถยนต์คันดังกล่าวได้เลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านผาเรือ เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด พบชายคนหนึ่งกระโดดลงจากประตูรถฝั่งคนขับ ลุกขึ้นมาวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางแล้วใช้ความชำนาญในพื้นที่สามารถหลบหนีไปได้ ขณะเดียวกันรถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งชนตอไม้-หลักลายข้างทาง ไม่สามารถไปต่อได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 พบรถเป้าหมายบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้ง จำนวนประมาณ 21 กระสอบ ภายในบรรจุไอซ์ กระสอบละ 24 ก้อน จำนวน 20 กระสอบ และกระสอบละ 20 ก้อน จำนวน 1 กระสอบ รวมทั้งหมด 500 ก้อน น้ำหนักรวมประมาณ 520.5 กิโลกรัม จึงได้นำของกลางส่ง พงส.สภ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีต่อไป