นักเที่ยวมั่นใจได้!พ่อเมืองขอนแก่นออกโรงการันตีสถานบันเทิงทั่วเมืองปลอดภัยชัวร์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พ่อเมืองขอนแก่น พอใจผลออกตรวจสถานบันเทิงทั่วเมืองขอนแก่น มีระบบความปลอดภัยที่ดี มีป้ายแสดงทางออกทางหนีไฟและถังดับเพลิง ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจในสถานประกอบการด้านความปลอดภัย
เมื่อคืนที่ผ่านมา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น ทหารมณฑลทหารบกที่ 23 กอรมน.ขอนแก่น ปภ.จังหวัดขอนแก่น อส.จังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมออกตรวจสถานบริการ ตามมาตรการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ “Operation 90 Days ผ่านแผนปฏิบัติการ 90 วัน พิฆาตยาเสพติด” และมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการ
โดยเฉพาะทางออกและทางหนีไฟ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว หากมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการมีมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉิน ป้ายแสดงทางออกหรือทางหนีไฟ ถังดับเพลิง และการไม่ให้นักท่องเที่ยอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ พร้อมการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานสถานประกอบการ โดยไม่พบผลเป็นบวกแต่อย่างใด
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการบูรณาการตรวจสอบและจัดระเบียบสถานบริการทั่วพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งก่อนหน้านี้มีการออกตรวจสอบมาโดยตลอด ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำชับมาหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบริการที่กรุงเทพมหานคร จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานบริการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หากพบการกระทำผิดให้สั่งปิดทันทีจนกว่าจะดำเนินการแก้ไข ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนเร่งด่วนระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2569 จากการตรวจพบเพียงเรื่องการวางสิ่งของ ที่ไปขวางทางออกทางหนีไฟหรือทางฉุกเฉินเท่านั้น และทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น มีการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐานตามคำสั่งเช่นกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพราะจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในตัวเมืองจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย ที่จะต้องทำควบคู่ไปด้วย ซึ่งจากกาตรวจสอบสถานบริการมีใบอนุญาติถูกต้อง ปฎิบัติตามกฎหมายเต็มที่ โดยได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวต่างพอใจ ในมาตรการความปลอดของสถานประกอบการ และหากนักท่องเที่ยวอยากให้ทางร้านปรับปรุงความปลอดภัยเรื่องอะไร สามารถแจ้งกับทางจังหวัดได้ เพื่อจะได้ประสานสถานประกอบกาสรแก้ไขให้ดีขึ้น.