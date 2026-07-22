ตชด.ต้องยิงสกัด!กระบะทะเบียนอยุธยา ขนไอซ์กว่าครึ่งตันพุ่งชน ตร. ก่อนเปิดประตูโดดหนี-ทิ้งรถชนตอไม้

เชียงราย – ระทึกทั้งหมู่บ้านชายแดนเชียงแสน..ตชด.327 เปิดปฏิบัติการดักสกัดรถขนยานรก เจอกระบะติดป้ายทะเบียนอยุธยา เร่งเครื่องจะพุ่งชนจนต้องยิงสกัดสนั่น-ไล่ล่ากันระทึก ก่อนพบคนเปิดประตูโดดหนี-ทิ้งรถชนตอไม้/หลักลายข้างทาง พร้อมไอซ์ 20 กว่ากระสอบ รวมหนักกว่าครึ่งตัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 ได้รับแจ้งจากสายลับ(ขอปิดนาม เพื่อหวังรางวัลนำจับ) เมื่อ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา ว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ผ่านเส้นทาง บายพาสเชียงราย - เชียงแสน ทางหลวงหมายเลข 1063 โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็ค สีประตู สีขาว ทะเบียนพระนครศรีอยุธยา
ต่อมา พ.ต.อ.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผอ.ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค 3 ได้สั่งการให้นำกำลังชุด ศอ.ปส.บก.ตชด. ภาค 3 สบทบ พร้อมมอบหมายให้ พ.ต.อ.รัฐกร อินทนิล ผกก.ตชด.32, พ.ต.ท.ชวลิต คำตื้อ รอง ผกก. ตชด.32 หน.ร้อย ตชด.327 พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวารี ผบ.ร้อย ตชด.327 และ พ.ต.ท.อนัญวัตน์ รัตนวิชัย ผบ.ร้อย ตชด.334 ทำหน้าที่หัวหน้าชุด ศอ.ปส.ภาค 3 วางแผนสั่งการ
กระทั่งเวลาประมาณ 12.40 น.วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบรถเป้าหมายกำลังเลี้ยวซ้ายสามแยกวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และกลับรถมุ่งหน้า ไป อ.เมืองเชียงราย เมื่อมาถึงบริเวณหมู่บ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน พ.ต.ต.ธนวัฒน์ ทิพวารี ผบ.ร้อย ตชด.327 จึงนำเจ้าหน้าที่แสดงตน เรียกตรวจสอบ
แต่รถยนต์คันดังกล่าวไม่ยอมหยุดและได้เร่งเครื่องพยายามจะชนรถเจ้าหน้าที่ เพื่อหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ใช้อาวุธประจำกายยิงสกัด รถยนต์คันดังกล่าวได้เลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านผาเรือ เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด พบชายคนหนึ่งกระโดดลงจากประตูรถฝั่งคนขับ หลบหนีเข้าป่าข้างทางแล้วใช้ความชำนาญในพื้นที่สามารถหลบหนีไปได้ ขณะเดียวกันรถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักพุ่งชนตอไม้-หลักลายข้างทาง ไม่สามารถไปต่อได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.327 พบรถเป้าหมายบรรทุกกระสอบฟางสีรุ้ง จำนวนประมาณ 21 กระสอบ ภายในบรรจุไอซ์ กระสอบละ 24 ก้อน จำนวน 20 กระสอบ และกระสอบละ 20 ก้อน จำนวน 1 กระสอบ รวมทั้งหมด 500 ก้อน น้ำหนักรวมประมาณ 520.5 กิโลกรัม จึงได้นำของกลางส่ง พงส.สภ.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีต่อไป