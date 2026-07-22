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(คลิป)เผยนาทีสุดสลด! อดีต ผอ.เมาแล้วขับ กระบะชน จยย.เด็ก นร.แม่ทะ วัย 14 ปีเสียชีวิตคาที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลำปาง - เผยนาทีสังเวยเมาแล้วขับสุดสลด..อดีต ผอ.โรงเรียนฯ เมาขับกระบะจากงานเลี้ยงกลับบ้าน ข้ามเลนชน จยย.เด็กหญิงนักเรียนแม่ทะ วัย 14 ปี เสียชีวิตคาที่ ตร.วัดแอลกอฮอล์สูงถึง 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ “ย่า” เปิดใจทั้งน้ำตาสูญเสียหลานสาวสุดรัก ขณะที่คู่กรณีร่วมงานศพ-รับปากเยียวยาเต็มที่


ทั้งเพื่อนนักเรียน-ญาติมิตร เพื่อนบ้าน ต่างทยอยเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย “น้องไข่มุก” เด็กหญิงภาสิณี สุดสาคร (ไข่มุก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนแม่ทะวิทยาคม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่ถูกรถกระบะอีซูซุ สีเทา รุ่นเก่าทะเบียนลำปาง ชนรถจักรยานยนต์ จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อค่ำวันที่ 20 ก.ค. และย่า พ่อ นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลบนศาลาวัดพรหมพิราม ต.นาครัว อ.แม่ทะ

นางกนกรัตน์ อายุ 63 ปี ผู้เป็นย่าน้องไข่มุก (ซึ่งน้องไข่มุกจะเรียกย่าว่า ยาย) ได้เคาะโลงศพบอกหลานสาวว่าขอให้หลานไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้เรียนหนังสือให้จบ ยายรักหลานมาก พร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาว่า รักหลานสาวคนนี้มาก รักมากกว่าลูกของตัวเอง หลานเป็นเด็กนิสัยดี ขยันเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.00 วันครูที่ผ่านมาก็ส่งเรียงความประกวดก็ชนะเลิศได้ที่ 1 และกำลังเตรียมตัวจะไปแข่งวอลเลย์บอล

“ย่าและพ่อเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด หลังพ่อแม่ของน้องแยกทางกัน ทุกคนในครอบครัวต่างฝากความหวังไว้กับหลานสาวคนนี้ เพราะเชื่อว่าจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในอนาคต”

ย่ากนกรัตน์เล่าว่า เย็นวันเกิดเหตุ (20 ก.ค.) หลังกลับจาก ร.ร.หลานก็มาถามว่ายายมีอะไรกินบ้าง ซึ่งยายได้ทำอาหารไว้แล้ว มีหมูปิ้ง และซุปแตงใส่ปลาแห้งที่หลานชอบ หลานกินเยอะมาก กินเสร็จก็บอกว่าขอไปส่งเพื่อนกลับที่บ้านแม่ทะ และขอเงินยายไป 30 บาท บอกว่าจะเอาไปเติมเน็ต

“นั่นคือคำพูดและการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับหลานไม่มีอะไรที่บอกเหตุเลย พอหลานออกไปไม่นานก็มีคนโทร.มาบอกว่าหลานถูกรถชนเสียชีวิต ฉันยังไม่เชื่อ อยากบอกคนที่ดื่มแล้วเมาว่าเมาแล้วอย่าขับรถเพราะชีวิตคนไม่สามารถเอากลับมาได้”

ภายหลังเกิดเหตุ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ต้องหา ได้เดินทางมาร่วมงานศพตั้งแต่ช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น (20 ก.ค.) พร้อมนำเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 20,000 บาท มอบให้ครอบครัว กับเงินใส่ซองงานสวดคืนที่ผ่านนี้ และวันสุดท้ายจะรับดำเนินการทั้งหมด และจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่มาทดแทนซึ่งมีมูลค่ากว่า 70,000 บาท และรับปากว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมด พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยจะมีการเจรจากันหลังจัดงานฌาปนกิจศพในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เสร็จสิ้นแล้ว


สำหรับคดีดังกล่าว จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ขับรถกระบะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ทะ ก่อนเกิดเหตุเพิ่งเดินทางกลับจากงานเลี้ยง กำลังขับรถมุ่งหน้ากลับบ้าน ระหว่างทางมีผู้พบเห็นรถกระบะคันดังกล่าวขับส่ายไปมาและจะเฉี่ยวชนรถคันอื่น

จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งที่ขับสวนทางมาได้ขับผ่านไปก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งข้ามซึ่งพอดีกับที่น้องไข่มุกขี่ จยย.มาทำให้รถกระบะพุ่งชน จยย.ไถลตกไปข้างทาง ทำให้น้องไข่มุกวัย 14 ปี เสียชีวิตคาชุดนักเรียน

ด้านพนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะเปิดเผยว่า จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับรถกระบะ พบว่ามีปริมาณสูงถึง 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาก เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเมาจริง

ขณะที่เพจของ ร.ร.แม่ทะวิทยาได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียน เด็กหญิงภาสิณี สุดสาคร (ไข่มุก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ด้วยรักและอาลัย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา


(คลิป)เผยนาทีสุดสลด! อดีต ผอ.เมาแล้วขับ กระบะชน จยย.เด็ก นร.แม่ทะ วัย 14 ปีเสียชีวิตคาที่
(คลิป)เผยนาทีสุดสลด! อดีต ผอ.เมาแล้วขับ กระบะชน จยย.เด็ก นร.แม่ทะ วัย 14 ปีเสียชีวิตคาที่
(คลิป)เผยนาทีสุดสลด! อดีต ผอ.เมาแล้วขับ กระบะชน จยย.เด็ก นร.แม่ทะ วัย 14 ปีเสียชีวิตคาที่
(คลิป)เผยนาทีสุดสลด! อดีต ผอ.เมาแล้วขับ กระบะชน จยย.เด็ก นร.แม่ทะ วัย 14 ปีเสียชีวิตคาที่