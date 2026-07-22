(คลิป)เผยนาทีสุดสลด! อดีต ผอ.เมาแล้วขับ กระบะชน จยย.เด็ก นร.แม่ทะ วัย 14 ปีเสียชีวิตคาที่

ลำปาง - เผยนาทีสังเวยเมาแล้วขับสุดสลด..อดีต ผอ.โรงเรียนฯ เมาขับกระบะจากงานเลี้ยงกลับบ้าน ข้ามเลนชน จยย.เด็กหญิงนักเรียนแม่ทะ วัย 14 ปี เสียชีวิตคาที่ ตร.วัดแอลกอฮอล์สูงถึง 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ “ย่า” เปิดใจทั้งน้ำตาสูญเสียหลานสาวสุดรัก ขณะที่คู่กรณีร่วมงานศพ-รับปากเยียวยาเต็มที่
ทั้งเพื่อนนักเรียน-ญาติมิตร เพื่อนบ้าน ต่างทยอยเดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย “น้องไข่มุก” เด็กหญิงภาสิณี สุดสาคร (ไข่มุก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนแม่ทะวิทยาคม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่ถูกรถกระบะอีซูซุ สีเทา รุ่นเก่าทะเบียนลำปาง ชนรถจักรยานยนต์ จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่ทะ ตำบลนาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เมื่อค่ำวันที่ 20 ก.ค. และย่า พ่อ นำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลบนศาลาวัดพรหมพิราม ต.นาครัว อ.แม่ทะ
นางกนกรัตน์ อายุ 63 ปี ผู้เป็นย่าน้องไข่มุก (ซึ่งน้องไข่มุกจะเรียกย่าว่า ยาย) ได้เคาะโลงศพบอกหลานสาวว่าขอให้หลานไปสู่ภพภูมิที่ดีและขอให้เรียนหนังสือให้จบ ยายรักหลานมาก พร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาว่า รักหลานสาวคนนี้มาก รักมากกว่าลูกของตัวเอง หลานเป็นเด็กนิสัยดี ขยันเรียน และมีผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 3.00 วันครูที่ผ่านมาก็ส่งเรียงความประกวดก็ชนะเลิศได้ที่ 1 และกำลังเตรียมตัวจะไปแข่งวอลเลย์บอล
“ย่าและพ่อเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด หลังพ่อแม่ของน้องแยกทางกัน ทุกคนในครอบครัวต่างฝากความหวังไว้กับหลานสาวคนนี้ เพราะเชื่อว่าจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในอนาคต”
ย่ากนกรัตน์เล่าว่า เย็นวันเกิดเหตุ (20 ก.ค.) หลังกลับจาก ร.ร.หลานก็มาถามว่ายายมีอะไรกินบ้าง ซึ่งยายได้ทำอาหารไว้แล้ว มีหมูปิ้ง และซุปแตงใส่ปลาแห้งที่หลานชอบ หลานกินเยอะมาก กินเสร็จก็บอกว่าขอไปส่งเพื่อนกลับที่บ้านแม่ทะ และขอเงินยายไป 30 บาท บอกว่าจะเอาไปเติมเน็ต
“นั่นคือคำพูดและการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับหลานไม่มีอะไรที่บอกเหตุเลย พอหลานออกไปไม่นานก็มีคนโทร.มาบอกว่าหลานถูกรถชนเสียชีวิต ฉันยังไม่เชื่อ อยากบอกคนที่ดื่มแล้วเมาว่าเมาแล้วอย่าขับรถเพราะชีวิตคนไม่สามารถเอากลับมาได้”
ภายหลังเกิดเหตุ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ต้องหา ได้เดินทางมาร่วมงานศพตั้งแต่ช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น (20 ก.ค.) พร้อมนำเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 20,000 บาท มอบให้ครอบครัว กับเงินใส่ซองงานสวดคืนที่ผ่านนี้ และวันสุดท้ายจะรับดำเนินการทั้งหมด และจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่มาทดแทนซึ่งมีมูลค่ากว่า 70,000 บาท และรับปากว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมด พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยาครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยจะมีการเจรจากันหลังจัดงานฌาปนกิจศพในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เสร็จสิ้นแล้ว
สำหรับคดีดังกล่าว จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ขับรถกระบะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ทะ ก่อนเกิดเหตุเพิ่งเดินทางกลับจากงานเลี้ยง กำลังขับรถมุ่งหน้ากลับบ้าน ระหว่างทางมีผู้พบเห็นรถกระบะคันดังกล่าวขับส่ายไปมาและจะเฉี่ยวชนรถคันอื่น
จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งที่ขับสวนทางมาได้ขับผ่านไปก่อนที่รถจะเสียหลักพุ่งข้ามซึ่งพอดีกับที่น้องไข่มุกขี่ จยย.มาทำให้รถกระบะพุ่งชน จยย.ไถลตกไปข้างทาง ทำให้น้องไข่มุกวัย 14 ปี เสียชีวิตคาชุดนักเรียน
ด้านพนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะเปิดเผยว่า จากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับรถกระบะ พบว่ามีปริมาณสูงถึง 171 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมาก เบื้องต้นได้แจ้งข้อหาขับรถขณะเมาสุรา และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเมาจริง
ขณะที่เพจของ ร.ร.แม่ทะวิทยาได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนักเรียน เด็กหญิงภาสิณี สุดสาคร (ไข่มุก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ด้วยรักและอาลัย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา