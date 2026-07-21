เดินหน้าศึกษา “เส้นทางท่องเที่ยวสายตะนาวศรีคีรีพัฒน์” เชื่อมราชบุรี–กาญจนบุรี เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน

ราชบุรี - กรมทางหลวงชนบทจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวสายตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วงราชบุรี–กาญจนบุรี เปิดโอกาสทุกภาคส่วนร่วมเสนอแนะ หวังพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งสองจังหวัดอย่างยั่งยืน
วันนี้( 21 ก.ค.) กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางท่องเที่ยวสายตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วงราชบุรี–กาญจนบุรี โดยมีผู้แทนกรมทางหลวงชนบท คณะผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ร่วมชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ พร้อมเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากท่อ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
โดยมีนายสถาวีร์ สุขหมื่น วิศวกรงานทาง พร้อมด้วย นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว นางสาวลัดดาวรรณ ลีลาชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยชล ทองธรรมสถิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวเส้นทางทางเลือก ผลกระทบด้านสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างบริษัท เอพซิลอน จำกัด ร่วมกับบริษัท เอเนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อกำหนดแนวสายทางและรูปแบบโครงการที่เหมาะสม ศึกษาความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดทำแบบออกแบบเชิงหลักการเบื้องต้น
โครงการเส้นทางท่องเที่ยวสายตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มศักยภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนจะถูกนำไปประกอบการศึกษาและออกแบบโครงการในขั้นตอนต่อไป.