สาวเมืองกาญจน์ร้อง ผบก.อ้างถูกแรงงานเมียนมานับสิบบุกข่มขู่ถึงบ้าน ปมเข้าใจว่าแจ้งตำรวจ

กาญจนบุรี – หญิงชาวกาญจนบุรีเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี หลังอ้างว่าถูกกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาประมาณ 10 คน บุกเข้ามาข่มขู่ถึงบ้านพัก เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประกอบอาชีพ พร้อมระบุเคยนำคลิปหลักฐานเข้าแจ้งความ แต่ยังไม่ได้รับการรับแจ้งคดี
วันนี้(21 ก.ค.) น.ส.บัวงาม ชาว ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.พงศ์พิพัฒน์ พึ่งพงษ์ สารวัตรอำนวยการ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอเข้าพบ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ขอความเป็นธรรม หลังอ้างว่าถูกกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาประมาณ 10 คน บุกเข้าไปข่มขู่ถึงบ้านพักในพื้นที่หมู่ 8 ต.วังด้ง เมื่อคืนวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา
น.ส.บัวงาม กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุได้นำคลิปวิดีโอที่บันทึกเหตุการณ์เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหญ้า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ระบุว่ายังไม่ได้รับการรับแจ้งความ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบคลิปหลักฐานที่นำไปแสดง จึงตัดสินใจเข้าร้องเรียนต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอให้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดูแลความปลอดภัยให้กับครอบครัว
ผู้ร้องเรียนเล่าว่า ขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม ตนอยู่ภายในบ้านพร้อมลูกสาววัย 16 ปี มารดาวัย 76 ปี และบิดาวัย 87 ปี ซึ่งป่วยติดเตียง ได้มีกลุ่มชายหญิงชาวเมียนมาประมาณ 10 คน เดินทางเข้ามาภายในบ้าน พร้อมแสดงพฤติกรรมข่มขู่ โดยหนึ่งในกลุ่มได้หยิบมีดที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาสร้างความหวาดกลัว
ผู้ร้องเรียนอ้างว่า สาเหตุเกิดจากกลุ่มดังกล่าวเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบการประกอบอาชีพของแรงงานชาวเมียนมาที่ขายลูกชิ้นและเปิดร้านขายของชำ ทั้งที่ตนและครอบครัวยืนยันว่าไม่เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
น.ส.บัวงาม ยังระบุว่า รู้สึกหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว เนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีอิทธิพลในพื้นที่ และต้องการให้ตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
ด้านเจ้าของบ้านคู่กรณี ชี้แจงผ่าน inbox โดยระบุว่า บ้านของตนเปิดร้านค้าถูกต้องตามกฎหมาย และกิจการทั้งหมดเป็นชื่อของตนเอง ก่อนเกิดเหตุมีปัญหากับเพื่อนบ้าน เนื่องจากอีกฝ่ายมาต่อว่าแม่ยาย ซึ่งเป็นชาวมอญ อายุประมาณ 60 ปี กรณีย่างลูกชิ้น โดยกล่าวหาว่าควันลอยเข้าบ้าน ทั้งที่ในวันเกิดเหตุใช้เพียงเตาไฟฟ้า ไม่ได้ใช้เตาถ่าน พร้อมอ้างว่าอีกฝ่ายใช้ถ้อยคำรุนแรงกับผู้สูงอายุก่อนจากนั้น ตนจึงเข้าไปสอบถามคู่กรณีว่าได้ด่าแม่ยายจริงหรือไม่ แต่คู่กรณีปฏิเสธ ระหว่างที่มีการพูดคุยเจรจา มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นอกจากนี้ เจ้าของบ้านยังอ้างว่า ระหว่างการพูดคุยพบญาติของคู่กรณีถือมีดอยู่ด้านหลัง เมื่อมีผู้พบเห็นจึงวางมีดลง ก่อนที่ชายสวมเสื้อสีน้ำเงินจะหยิบมีดดังกล่าวไป
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังเป็นคำชี้แจงจากทั้ง 2 ฝ่าย ขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และดำเนินการตามพยานหลักฐานต่อไป.