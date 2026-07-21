ระทึก! ต้นไม้ใหญ่ล้มทับนักท่องเที่ยวกลางน้ำตกไทรโยคน้อย เจ็บ 7 ราย เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุรวมอยู่ด้วย

กาญจนบุรี - เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ทับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งพักผ่อน ได้รับบาดเจ็บรวม 7 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอุทยานเร่งเข้าช่วยเหลือ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลไทรโยค ล่าสุดอาการปลอดภัยทั้งหมด แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
เย็นวันนี้ (21 ก.ค.) ศูนย์ไทรโยคน้อย มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกไทรโยคน้อย และประชาชนหลายรายว่า เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้มภายในอุทยาน ทับนักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ จึงประสานศูนย์นเรนทรกาญจนบุรี พร้อมจัดรถพยาบาล 3 คัน อาสาสมัคร 7 นาย และอุปกรณ์กู้ชีพเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เมื่อไปถึงพบต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 20 คน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 7 ราย ประกอบด้วยผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ใหญ่ โดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก มีบาดแผลที่ศีรษะ แขน ขา และตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยว และอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี ได้ร่วมกันปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ก่อนลำเลียงทั้งหมดส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลไทรโยค
เบื้องต้น ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 7 รายอาการปลอดภัย หลังเข้ารับการรักษาแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งหมด
ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานสาเหตุที่แน่ชัดของการโค่นล้มของต้นไม้ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเข้าตรวจสอบพื้นที่และประเมินความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในแหล่งท่องเที่ยวต่อไป.