ลพบุรีประกอบพิธียกเศียร “พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ” องค์ใหญ่ที่สุดในไทย เตรียมเปิดแลนด์มาร์กแห่งใหม่

ลพบุรี - ลพบุรีประกอบพิธีอัญเชิญพระพักตร์ (พิธียกเศียร) พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือหินหยกขาว องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเชิญพระสงฆ์จากประเทศจีนประกอบพิธีตามความเชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคล คาดใช้เวลาอีกประมาณ 20 วันจึงประกอบแล้วเสร็จ ก่อนกำหนดวันประกอบพิธีเบิกเนตรอย่างเป็นทางการ
วันนี้ ( 21 ก.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญส่วนพระพักตร์ หรือพิธียกเศียร พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ ขึ้นประดิษฐานประกอบเข้ากับองค์พระ ซึ่งเริ่มดำเนินการประกอบมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มหากรุณานุสรณ์มงคลสถาน ถนนสายริมคลองชลประทานลพบุรี–บ้านแพรก ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ภายในพิธีมีนายสุวัฒน์ เอนกศักยพงศ์ ประธานมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พิธียกเศียร หรือการอัญเชิญพระพักตร์ขึ้นประดิษฐาน ถือเป็นพิธีกรรมสำคัญตามความเชื่อ โดยมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้อาราธนาพระสงฆ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประกอบพิธีสวดมนต์และเจิมพระพักตร์ ก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างบารมี และเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา
สำหรับพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือองค์นี้ แกะสลักจากหินหยกขาว นำเข้าจากประเทศจีน โดยขนส่งทางเรือมาเป็นชิ้นส่วนจำนวน 139 ชิ้น น้ำหนักรวมกว่า 390 ตัน มีความสูง 16.40 เมตร มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท เมื่อประกอบแล้วเสร็จจะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับประชาชนได้กราบไหว้ขอพรแล้ว ยังมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาชื่นชมความงดงามขององค์พระ
ทั้งนี้ การประกอบชิ้นส่วนองค์พระที่เหลือคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 20 วันจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ ก่อนจะกำหนดวันประกอบพิธีเบิกเนตรอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป.