(คลิป)ระอาทั้งเมือง-ถาม ตร.จะจัดการกี่โมง!แฉวีรกรรมโจ๋ลำปาง “แก๊ง 5 บาทเทคนิค”รุมเหยื่อ-แทงคนนับไม่ถ้วนยังลอยนวล

ลำปาง – แฉวีรกรรมสุดอหังการ..วัยรุ่นลำปาง “แก๊ง 5 บาทเทคนิค” ไม่ใช่แค่แทงเด็กแผงทุเรียนวันไหลสงกรานต์-แทงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว-แทงหนุ่มมหา’ลัย แต่รวมกลุ่มไล่ท้าตีท้าต่อย-รุมสกรัมคน มานับไม่ถ้วน ชาวบ้านเอือมระอาถามตำรวจจะจัดการกี่โมง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบกับนายโอ(นามสมมุติ) หนุ่มวัย 22ปี หลังโพสต์โซเชียลฯ ว่าถูกวัยรุ่น 7 คน รุมใช้สนับมือต่อยใบหน้าจนเบ้าตาร้าวและมีแผลแตกที่หน้าผากต้องรักษาตัวที่รพ.และใช้มีดขู่เพื่อนไม่ให้เข้ามาช่วย ซึ่งเจ้าตัวได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวก่อเหตุทำร้ายตนเอง รวมถึงนำคลิปวีรกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่รุมต่อยวัยรุ่นอีกกลุ่มมาให้ดู
พร้อมเปิดเผยว่าหลังจากเห็นข่าว “กลุ่ม 5 บาทเทคนิค” ก่อเหตุทั้งฟันแทงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว,แทงเด็กแผงทุเรียนในช่วงวันไหลสงกรานต์ลำปาง 69 ที่ผ่านมา ล่าสุดยังไปแทงและทำร้ายหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอีก จึงตัดสินใจโพสต์คลิปซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการป้องปรามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้บ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้มาทำร้ายชาวบ้านแบบนี้
เคสของตนเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่ 4 ต่อเนื่องวันที่ 5 ก.ค.69 ที่ผ่านมา ตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าของวันที่ 4 ก.ค. ตนเห็นกลุ่มวัยรุ่นตีกันบริเวณหัวสะพานออเร้นจ์ ริมแม่น้ำวัง เขตเทศบาลเมืองลำปาง แต่ไม่มีใครกล้าไปห้าม ตนจึงออกไปห้ามและบอกว่าให้ไปตีกันที่อื่น ที่นี่เป็นที่สาธารณะ จนเขาแยกย้ายกัน
ต่อมาตนเองได้ย้ายไปนั่งศาลาที่หัวสะพานออเร้นจ์ฝั่งแคนเน็ต กระทั่ง 01.35 น.ย่างเข้าวันที่ 5ก.ค.กลุ่มวัยรุ่น 7 คน เดินข้ามสะพานมาหาตน พร้อมท้าทายยกพวกตีกัน แต่ฝ่ายตนมาน้อยแถมมีผู้หญิงมาด้วยจึงบอกว่า..เดี่ยวๆกันไหม พูดไม่ทันขาดคำฝั่งโน้นก็เข้ามารุมใช้สนับมือต่อยเข้าที่หน้าผากและเข้าตาใกล้จมูก ทั้งยังใช้ไม้ตีหัวอีกหลายครั้ง เพื่อนตนจะเข้ามาช่วยก็ถูกกลุ่มนั้นถือมีดมาขู่ ห้ามให้ใครช่วย สุดท้ายตนบาดเจ็บก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะหนีไป พลเมืองดีจึงนำส่งรพ.ลำปาง และได้แจ้งความกับตำรวจที่สภ.เมืองลำปาง เอาไว้แล้ว แต่ตอนนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้าเช่นกัน
ทั้งนี้วีรกรรมวัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบรุมทำร้ายคนที่เขาหมั่นไส้มาแล้วหลายครั้ง ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว ทั้งยังชอบรุมกันเป็นกลุ่มคาดว่ากลุ่มนี้มีประมาณสิบกว่าคน เรียกตัวเองว่า กลุ่ม5บาทหรือกลุ่มสลัม ซึ่งตอนนั้นตนเคยเห็นกลุ่มนี้รุมทำร้ายคนอื่นเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.69 จึงถ่ายคลิปเอาไว้เผื่อคนเจ็บจะได้เอาไปเป็นหลักฐาน
“ส่วนตัวมองว่าหากปล่อยให้คนกลุ่มนี้ทำแบบนี้ โดยจนท.ไม่จัดการหรือทำอะไร ภายภาคหน้าจะทำให้กลุ่มนี้ได้ใจและใหญ่ขึ้นและคงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกมากมายแน่นอน”