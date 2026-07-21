ทายแม่นเป๊ะ! “เจ้าบอย” สิงโตขาวขอนแก่น คว้าขาหมูรางวัลใหญ่ หลังทายสเปนซิวแชมป์บอลโลก 2026

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สวนสัตว์ขอนแก่นจัดเซอร์ไพรส์ มอบอาหารสุดโปรดให้ “เจ้าบอย” สิงโตขาว หลังทายผลฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแม่นยำ เลือกทีมชาติสเปนคว้าแชมป์โลก เผนมอบซี่โครงหมู เนื้อหมูสด และขาหมูเป็นรางวัล ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) สร้างสีสันให้นักท่องเที่ยว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.ค.) ที่สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น นำซี่โครงหมูน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม เนื้อหมูสด 1.5 กิโลกรัม และขาหมูน้ำหนัก 1 กิโลกรัม วางไว้ภายในส่วนจัดแสดงให้ “เจ้าบอย” สิงโตขาว เป็นรางวัลหลังทายผลทีมชาติสเปน คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าบอยได้เลือกตะปบกินเนื้อที่ติดธงชาติทีมชาติสเปน ไม่ได้เลือกทีมชาติอาร์เจนติน่า คู่ชิงฟุตบอลโลก 2026 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าบอยได้เดินมากินด้วยความอร่อย
นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่าภายหลังจาก "บอย" สิงโตขาวเพศผู้ สัตว์ขวัญใจนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์ขอนแก่น สามารถทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศได้อย่างแม่นยำ โดยเลือกให้ทีมชาติสเปน คว้าแชมป์โลก สวนสัตว์ขอนแก่นจึงจัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์มอบรางวัลเป็นอาหารสุดโปรดให้กับ “เจ้าบอย” เพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลัก Animal Enrichment หรือการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์
ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีสิงโตขาว จำนวน 2 ตัว ได้แก่ “บอย” เพศผู้ เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อายุ 11 ปี และ “ปีใหม่” เพศเมีย เกิดวันที่ 11 มกราคม 2555 อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นสัตว์ขวัญใจของนักท่องเที่ยว รางวัลที่มอบให้ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลฝ่ายบำรุงสัตว์ ได้จัดเตรียม ซี่โครงหมูน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม เนื้อหมูสด 1.5 กิโลกรัม และขาหมูน้ำหนัก 1 กิโลกรัม วางไว้ภายในส่วนจัดแสดง ให้ “เจ้าบอย” ได้ใช้ประสาทสัมผัสการค้นหาอาหาร ดมกลิ่น เดินสำรวจ และตะปบอาหารตามธรรมชาติ
เป็นกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Animal Enrichment) ช่วยกระตุ้นการออกกำลังกาย ลดความเครียด และส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสัตว์ตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กิจกรรมดังกล่าวเป็นการตอบแทน หลังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากการร่วมกิจกรรมทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 โดยอาหารที่นำมามอบเป็นรางวัลยังถูกจัดวางในรูปแบบ Feeding Enrichment เพื่อให้สิงโตได้แสดงพฤติกรรมการล่าและการค้นหาอาหารตามธรรมชาติ
นางทิพาวดี กล่าวเพิ่มเติมว่าสวนสัตว์ขอนแก่นให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยนำกิจกรรมที่สอดคล้องกับกระแสความสนใจของสังคมมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สัตว์ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสวัสดิภาพสัตว์ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว กิจกรรมทายผลฟุตบอลของเจ้าบอยครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
สวนสัตว์ขอนแก่น ขอย้ำว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ การเรียนรู้ และสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำหรือสนับสนุนการเล่นการพนัน หรือนำผลการทายไปใช้เพื่อเดิมพันในทุกรูปแบบ เพราะการเล่นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
สวนสัตว์ขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม “บอย” สิงโตขาว พร้อมสัตว์ป่านานาชนิด ชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำ พบลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ และลูกตัวกินมดยักษ์สมาชิกใหม่ รวมถึงร่วมกิจกรรมให้อาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30–16.30 น. และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage : สวนสัตว์ขอนแก่น Khon Kaen Zoo