(คลิป)เผยนาทีระทึก!ตร.ไล่ล่าขบวนรถขนไอซ์เลี่ยงด่าน-ชนรถตราโล่ 2 รอบ ก่อนจนมุมหน้า รพ.พาน

เชียงราย – เผยนาทีตำรวจสนธิกำลัง เปิดปฏิบัติการไล่ล่าขบวนรถขนไอซ์กว่าครึ่งตัน เลี่ยงด่านตรวจ ตร.เชียงราย ไม่พอ ยังเร่งเครื่องชนรถตราโล่ 2 รอบ ก่อนจนมุมหน้า รพ. ขยายผลตามซิวทั้งคนทั้งรถร่วมเครือข่าย ได้ผู้ต้องหา 4 รายมีทั้งคนแม่ทะ ลำปาง-แม่เหียะและหางดง เชียงใหม่ ยันสาวบ้านดุง อุดรธานี
วันนี้(21 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการขนลำเลียงยาเสพติดสุดระทึกของ ตำรวจ กก.สืบสวน จว.เชียงราย, ศอ.ปส.ภ.5(AI), ชุดขยายผล ศอ.ปส.ภ.5, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พาน และ สภ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งสืบสวนติดตามกลุ่มขบวนการสับเปลี่ยนรถลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งวันที่ 18 ก.ค.เจ้าหน้าที่ได้สะกดรอยตามรถต้องสงสัย 3 คัน ที่ขับลัดเลาะเส้นทางสายรองผ่านคลองชลประทานในหมู่บ้าน เพื่อหลบเลี่ยงด่านตรวจป่าตึง อ.แม่ลาว มุ่งหน้าไปทาง อ.พาน เจ้าหน้าที่ชุดติดตามจึงประสานเจ้าหน้าที่ตรวจ สภ.พาน ประจำด่านตรวจยาเสพติดปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน เขตติดต่อกับ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ให้ช่วยสกัดรถทั้ง 3 คันเอาไว้
กระทั่งเวลา 23.40 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านฯปูแกง ได้สกัดรถยนต์คันแรกเป็นกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ป้ายทะเบียน จ.ลำพูน พบนายณัฐพงษ์ อายุ 31 ปี ชาว ต.แม่ครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เป็นคนขับ
แต่ระหว่างนั้นรถตู้และรถเก๋งที่ขับตามมากลับเลี้ยวหลบหนีก่อนถึงด่านตรวจประมาณ 500 เมตร โดยรถตู้ได้เร่งเครื่องขับชนรถเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามมาจนเสียหาย และยังขับหลบหนีไปตามถนนพหลโยธินถึงหน้าโรงพยาบาลพาน เจ้าหน้าที่จึงใช้รถตราโล่ ทะเบียน 2 ขณ 33491 กรุงเทพฯ เข้าขวางเอาไว้ทำให้รถตู้ยังได้ชนจนเสียหายเช่นกัน แต่ก็สามารถหยุดรถเอาไว้ได้
ตรวจสอบในรถพบมีนายถิรวุฒน์ อายุ 31 ปี ชาว ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นคนขับ เมื่อตรวจค้นในรถพบบรรทุกกระสอบฟางมาด้วยจำนวน 24 ใบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทไอซ์รวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 600 กิโลกรัม ส่วนรถเก๋งที่ขับตามมาถูกสกัดเอาไว้ได้เช่นกันตรวจพบ น.ส.ทิศมัย อายุ 30 ปีชาว ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นคนขับ
วันเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลไปตรวจสอบที่ห้องพักแห่งหนึ่งพื้นที่ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สามารถจับกุมตัวนายการุณ อายุ 70 ปี ชาว ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมรถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว่ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.ลำพูน เอาไว้ได้อีกคัน
ล่าสุดพล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภจว.เชียงราย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เชียราย ร่วมกับ พ.ต.อ.วิชัยไชย อิ่นคำ ผกก.สภ.พาน พ.ต.ท.ชีวะ ยาท้วม รอง ผกก.สส.สภ.พาน, พ.ต.ท.อธิวัฒน์ อินปันชัย รอง ผกก.ป.สภ.พาน, พ.ต.ท.สุรพัศ ธรรมปัญญา สวป.สภ.พาน, พ.ต.ท.พิชัย เชื้อเมืองพาน สว.สส.สภ.พาน ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดทั้ง 4 ราย จำนวน 4 คนพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) และรถยนต์จำนวน 4 คัน ดำเนินการคดีตามกฎหมายต่อไป