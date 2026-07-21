สาวบ้านแพงพลิกชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของสวนองุ่นบ้านเกิดนครพนม

นครพนม- สาวบ้านแพงพลิกชีวิตจากมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของ “ไร่องุ่นแอนนา” เริ่มต้นปลูกจาก 64 ต้นจนตอนนี้ขยายเพิ่มนับ 100 ต้นกว่า 10 สายพันธุ์ เก็บผลขายมีรายได้กว่า 2 แสนบาท/ไร่ ปัจจุบันเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมและเรียนรู้การปลูกองุ่นในโรงเรือนช่วยสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวท้องถิ่นให้คึกคักมากขึ้น
จากพนักงานประจำที่มีเงินเดือนใช้จ่ายแน่นอน ตัดสินใจเด็ดขาดเลือกกลับบ้านเกิดเพื่อสานฝันบนที่ดินของครอบครัว วันนี้ สาวบ้านแพง นครพนม วรนุช พุทธิจักร เจ้าของ ไร่องุ่นแอนนา บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “การเกษตรสมัยใหม่” สามารถสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมเปิดไร่ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้สัมผัสประสบการณ์ ตัดองุ่นสดจากต้น ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่น
วรนุช เล่าว่า หลังจากศึกษาข้อมูลจากผู้รู้ทั้งทางออนไลน์และออนไซต์ตามสวนองุ่นหลากหลายที่ ตัดสินใจเริ่มปลูกองุ่นเมื่อปี 2565 จากเพียง 64 ต้น ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสวนองุ่นคุณภาพในจังหวัดนครพนม ปัจจุบันได้ขยายเป็นโรงเรือนมาตรฐาน 6 หลัง ปลูกองุ่นกว่า 10 สายพันธุ์ รวมเกือบ 100 ต้น สามารถสร้างรายได้สุทธิกว่า 225,000 บาทต่อไร่ และยังคงพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
ภายในไร่มีองุ่นสายพันธุ์ยอดนิยม เช่น Shine Muscat รสหวานหอม เนื้อกรอบ เปลือกบาง, Early Adora ผลใหญ่พรีเมียม และ Black Opal องุ่นไร้เมล็ดรสหวานจัด รวมถึงสายพันธุ์คุณภาพอีกหลายชนิดที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้อ
จุดเด่นของ ไร่องุ่นแอนนา คือกิจกรรม "Pick Your Own" เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เดินชมสวน เลือกตัดองุ่นสดจากต้นด้วยตนเอง สัมผัสรสชาติความหวาน กรอบ สดใหม่จากแหล่งผลิตโดยตรง พร้อมเรียนรู้การปลูกองุ่นในโรงเรือนและการทำเกษตรสมัยใหม่จากเจ้าของสวนอย่างใกล้ชิด
วรนุช กล่าวว่า อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบผลไม้คุณภาพ แวะมาเที่ยวชมไร่ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ ถ่ายภาพสวย ๆ และอุดหนุนผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง ซึ่งนอกจากจะได้ลิ้มรสองุ่นปลอดภัยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นและการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแพงอีกด้วย
ผู้สนใจสามารถเดินทางมาเที่ยวชม ไร่องุ่นแอนนา บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-0180-3668 แล้วมาสัมผัสความหวานหอมขององุ่นสดจากต้น ที่รอให้ทุกคนมาเก็บด้วยมือของตัวเอง