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เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มุกดาหาร – เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อเมาชนท้ายรถติดไฟแดง ทำให้หญิงอายุ 42 ปีเสียชีวิตคาที่ ส่วนคนขับ อ้างเบรกรถไม่อยู่เลยพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์ไถลชนกระบะเสียหายอีกครับ จับเป่าแอลกอฮอล์เจอจังๆ 191 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์


วันนี้(21ก.ค.)เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.ท.ทักษิณ ธงศรี สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์และรถกระบะ ขณะจอดติดสัญญาณไฟแดง บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหารรอบใน ฝั่งทางด้านอำเภอคำชะอี มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหาร เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย ร.ต.อ.ขันทอง อินทร์ผิว พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และได้ประสานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ


ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก หมายเลขทะเบียน 1 กน -1033 มุกดาหาร ถูกชนท้ายอย่างรุนแรงจนรถเข้าไปติดอยู่ใต้รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 80-6214 มุกดาหาร นอกจากนี้ยังพบรถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ หมายเลขทะเบียน 2 ฒข - 3165 กรุงเทพมหานคร ถูกชนได้รับความเสียหายบริเวณกระบะท้าย

ส่วนบริเวณด้านข้างรถบรรทุกด้านคนขับ เจ้าหน้าที่พบร่าง นางสาววัชรี ยืนยั่ง อายุ 42 ปี ชาวบ้านแมด ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เสียชีวิตคาที่




จากการสอบถามนายชัยณรงค์ บุญทรัพย์ อายุ 58 ปี คนขับรถบรรทุก ให้การว่า ขับรถมาจากทางด้านอำเภอคำชะอี เพื่อไปรับวัสดุก่อสร้างที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร เมื่อมาถึงสี่แยกที่เกิดเหตุ รถเบรกไม่อยู่ทำให้ไม่สามารถหยุดได้ พุ่งชนรถจักรยานยนต์ ก่อนจะไถลไปชนรถกระบะที่จอดติดไฟแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย


เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถบรรทุก พบมีค่า 191 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ขับรถในขณะเมาสุรา และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย “ ก่อนควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..

เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ
เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ
เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ
เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ
เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ
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