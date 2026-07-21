เมาแล้วขับ!บรรทุก6ล้อชนท้ายรถติดไฟแดง หญิง 42 ปีเสียชีวิตคาที่ เป่าแอลเจอ191 มิลลิกรัมฯ

มุกดาหาร – เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อเมาชนท้ายรถติดไฟแดง ทำให้หญิงอายุ 42 ปีเสียชีวิตคาที่ ส่วนคนขับ อ้างเบรกรถไม่อยู่เลยพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์ไถลชนกระบะเสียหายอีกครับ จับเป่าแอลกอฮอล์เจอจังๆ 191 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
วันนี้(21ก.ค.)เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.ท.ทักษิณ ธงศรี สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์และรถกระบะ ขณะจอดติดสัญญาณไฟแดง บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหารรอบใน ฝั่งทางด้านอำเภอคำชะอี มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหาร เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย ร.ต.อ.ขันทอง อินทร์ผิว พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และได้ประสานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก หมายเลขทะเบียน 1 กน -1033 มุกดาหาร ถูกชนท้ายอย่างรุนแรงจนรถเข้าไปติดอยู่ใต้รถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 80-6214 มุกดาหาร นอกจากนี้ยังพบรถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ หมายเลขทะเบียน 2 ฒข - 3165 กรุงเทพมหานคร ถูกชนได้รับความเสียหายบริเวณกระบะท้าย
ส่วนบริเวณด้านข้างรถบรรทุกด้านคนขับ เจ้าหน้าที่พบร่าง นางสาววัชรี ยืนยั่ง อายุ 42 ปี ชาวบ้านแมด ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เสียชีวิตคาที่
จากการสอบถามนายชัยณรงค์ บุญทรัพย์ อายุ 58 ปี คนขับรถบรรทุก ให้การว่า ขับรถมาจากทางด้านอำเภอคำชะอี เพื่อไปรับวัสดุก่อสร้างที่โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร เมื่อมาถึงสี่แยกที่เกิดเหตุ รถเบรกไม่อยู่ทำให้ไม่สามารถหยุดได้ พุ่งชนรถจักรยานยนต์ ก่อนจะไถลไปชนรถกระบะที่จอดติดไฟแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์คนขับรถบรรทุก พบมีค่า 191 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา “ขับรถในขณะเมาสุรา และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย “ ก่อนควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป..