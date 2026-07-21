หลวงพี่น้ำฝนปะทะคารม ผอ.การเงิน สพป.นครปฐม เขต 1 ปมส่งคืนซากรถจอดทิ้ง 20 ปี หวั่นเป็นอันตรายเด็ก

นครปฐม – หลวงพี่น้ำฝน นำซากรถกระบะที่จอดทิ้งในโรงเรียนวัดไผ่ล้อมนานกว่า 20 ปี ส่งคืนต้นสังกัด แต่เกิดเหตุโต้เถียงกับ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครปฐม เขต 1 หลังถูกทักท้วงไม่ให้จอด ย้ำดำเนินการตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา หวังขจัดความเสี่ยงจากสัตว์มีพิษและอุบัติเหตุต่อนักเรียนกว่า 600 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุโต้เถียงกันระหว่าง พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง กับ นางกฤษณี เหล็กอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (สพป.นครปฐม เขต 1) ระหว่างการนำซากรถกระบะโตโยต้า ทะเบียน ย 5955 นครปฐม ซึ่งจอดทิ้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) มานานกว่า 20 ปี ไปส่งคืนต้นสังกัด วันที่ 21 กรกฎาคม 2569
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงาน สพป.นครปฐม เขต 1 โดย นางกฤษณี แจ้งว่า ยังไม่มีหนังสือตอบรับการส่งมอบทรัพย์สิน จึงไม่สามารถนำซากรถเข้ามาจอดภายในสำนักงานได้ ขณะที่หลวงพี่น้ำฝนยืนยันว่า การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และได้ประสานผู้บริหาร สพป.นครปฐม เขต 1 ไว้ล่วงหน้าแล้ว ก่อนจะนำรถเข้าจอดและส่งมอบเอกสารคืนต้นสังกัดในที่สุด
ต่อมา นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้เข้ารับหนังสือส่งมอบ พร้อมแจ้งว่าได้รับคำสั่งจาก นายวิเชียร วาพัดไท ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ให้นำซากรถมาจอดในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนที่ ดร.วชรกมล สุศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม พร้อมคณะ จะดำเนินการส่งมอบซากรถอย่างเป็นทางการ
หลวงพี่น้ำฝน เปิดเผยว่า การเคลื่อนย้ายซากรถครั้งนี้มีสาเหตุมาจากผู้ปกครองร้องเรียนว่า ซากรถที่จอดทิ้งอยู่ภายในโรงเรียนอาจเป็นแหล่งอาศัยของงูและสัตว์มีพิษ รวมถึงเด็กอาจปีนป่ายจนได้รับบาดเจ็บจากสนิมหรือเศษเหล็ก จึงประสานโรงเรียนให้ดำเนินการ แต่ติดปัญหาเอกสารประจำรถสูญหาย จึงหารือกับ สพป.นครปฐม เขต 1 และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ
จากการตรวจสอบพบว่า รถคันดังกล่าวมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการกำแพงแสน ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานดังกล่าวได้ยุบไปแล้ว จึงมีการประสานให้ส่งคืนต้นสังกัดตามขั้นตอน
หลวงพี่น้ำฝน ระบุว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามหน้าที่ในฐานะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ไม่ได้ทำโดยพลการ อีกทั้งยังออกค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการว่าจ้างรถยกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน พร้อมย้ำว่า จุดประสงค์สำคัญคือความปลอดภัยของนักเรียนกว่า 600 คน
"อาตมาทำตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา และดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่าง สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของเด็กนักเรียน หากปล่อยซากรถไว้ก็เสี่ยงเกิดอันตราย ส่วนประเด็นความขัดแย้งภายในหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ไปหารือกันเอง อาตมาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก" หลวงพี่น้ำฝน กล่าว
นอกจากนี้ หลวงพี่น้ำฝน ยังกล่าวถึงกรณีปัญหาการบริหารภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมว่า ขณะนี้สามารถแก้ไขข้อเรียกร้องของผู้ปกครองได้แล้ว 2 จาก 5 ข้อ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของนักเรียน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ของฝ่ายใด
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสตั้งคำถามถึงการประสานงานและการบริหารจัดการภายในหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดนครปฐม หลังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารการศึกษาในพื้นที่.