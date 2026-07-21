เขย่าสหกรณ์ครูขอนแก่น! ชมรมพิทักษ์ฯ ร้องผู้ตรวจกิจการฯ สอบปมบริหาร-เงินปันผล ผู้ตรวจฯ ส่งทีมลุยตรวจ 1 สัปดาห์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชมรมพิทักษ์รักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ร้องผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ฯ ตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น หลายประเด็น ทั้งการบริหารกองทุน การจ่ายเงินปันผล การใช้สิทธิของสมาชิก และการปฏิบัติตามกฎหมาย ล่าสุดคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบยาวนับสัปดาห์ ขณะที่สมาชิกหลายรายสะท้อนปัญหาด้านการกู้เงิน การระงับสิทธิ และผลตอบแทนที่ลดลง
เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้( 21 ก.ค)ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายกรกฎ ชยุตรัตน์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 12 เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อร้องเรียนจากชมรมพิทักษ์รักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ว่ามีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาลหรือไม่
การประชุมมีนายสมพล สุพรมอินทร์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นายจินดา อนุพันธ์ ประธานชมรมพิทักษ์รักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น นางนวรัตน์ ชูทุ่งยอ เลขาธิการชมรมฯ นายวิชิต บุญพุทธ กรรมการชมรมฯ พร้อมสมาชิกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
นายจินดา อนุพันธ์ ประธานชมรมพิทักษ์รักษ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกล่าวว่า ชมรมได้ยื่นประเด็นสำคัญหลายเรื่องให้ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์พิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่ดินโครงการ "ขอนแก่นแสงทอง" เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่ามีการนำเงินของสหกรณ์ไปซื้อหรือรับจำนอง แต่กรรมสิทธิ์เป็นชื่อบุคคลอื่น ปัจจุบันทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในกระบวนการดำเนินการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อจำหน่ายทอดตลาดและนำเงินกลับคืนตามกระบวนการกฎหมาย
นอกจากนี้ ชมรมยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารกองทุน กสส.1–6 และ กสช.1–3 โดยเห็นว่าอาจส่งผลต่อผลประกอบการของสหกรณ์ ทำให้กำไรสุทธิลดลงเหลือประมาณ 521 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 2.60 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 3.40 ซึ่งสร้างความกังวลให้กับสมาชิกจำนวนมาก อีกทั้งยังขอให้ตรวจสอบการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจากอาจมีผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิของสหกรณ์ในปีดังกล่าว
ในด้านสิทธิของสมาชิก ชมรมระบุว่า มีสมาชิกกว่า 200 รายซึ่งเป็นผู้ฟ้องร้องหรือร่วมดำเนินคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ อ้างว่าถูกระงับสิทธิการกู้เงินหรือถูกอายัดบัญชี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักความเสมอภาคของสมาชิกหรือไม่
ภายหลังการหารือ ผู้แทนชมรมเปิดเผยว่า ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์จะส่งคณะทำงาน 4 คน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยชมรมจะรวบรวมเอกสารและหลักฐานจากสมาชิกที่ได้รับผลกระทบส่งมอบให้คณะผู้ตรวจฯ เพื่อประกอบการพิจารณา
ด้านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมหลายรายได้สะท้อนปัญหาที่ได้รับผลกระทบ โดยนางณัฐธยาน์ กลิ่นโอชา อดีตข้าราชการครูบำนาญ ระบุว่า แม้ชำระหนี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดหนี้กลับลดลงน้อยกว่าที่คาด รวมทั้งประสบปัญหาเกี่ยวกับการค้ำประกันและการขอกู้เงิน อีกทั้งเงินปันผลที่ได้รับลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด จึงต้องการให้การบริหารงานของสหกรณ์มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ขณะที่นายสกุล ราชสีมา และนายสมพิศ พรมนอก ข้าราชการครูบำนาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันว่า สมาชิกบางรายที่ยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ประสบปัญหาไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ หรือแม้ได้รับอนุมัติแล้วก็ไม่สามารถเบิกถอนเงินได้ โดยอ้างว่าต้องถอนฟ้องก่อน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุ้มครองสิทธิของสมาชิก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม นายกรกฎ ชยุตรัตน์ ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 12 ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยให้เหตุผลว่า เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลในสำนวนราชการ จึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาและข้อร้องเรียนทั้งหมดที่มีการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้อง และยังไม่ได้ข้อยุติ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมเปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และบุคคลที่ถูกพาดพิง ชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป