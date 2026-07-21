พ่วง 18 ล้อชนท้ายพ่วงกลางสะพานสวนผีเสื้อ คนขับติดซากรถ ขาหักอาการสาหัส

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อพุ่งชนท้ายรถพ่วงอีกคัน บริเวณสะพานสวนผีเสื้อ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ส่งผลให้คนขับติดภายในห้องโดยสาร ได้รับบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุ
เวลา 14.00 น. วันนี้ ( 21 ก.ค.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา รับแจ้งเหตุรถพ่วง 18 ล้อชนท้ายรถพ่วง มีผู้ติดภายในยานพาหนะ 1 ราย บริเวณสะพานสวนผีเสื้อ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียนหัว 71-2956 ชลบุรี ทะเบียนหาง 70-8017 ชลบุรี จอดอยู่ สภาพด้านท้ายมีร่องรอยถูกชนอย่างรุนแรง
ใกล้กันพบรถพ่วง 18 ล้อ สีเทา ทะเบียนหัว 75-1280 กรุงเทพมหานคร ทะเบียนหาง 75-2402 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งลงข้างทาง สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในห้องโดยสารพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายหัสนัยน์ วงษ์ธรรม อายุ 48 ปี มีบาดแผลฉีกขาดที่ฝ่ามือขวา และกระดูกขาซ้ายหัก อาการสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องมือช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากห้องโดยสาร ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบนำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง
นายจิรโรจน์ น้อยพันธ์ อายุ 43 ปี คนขับรถพ่วงคู่กรณี ให้การว่า ขณะขับรถมาตามเส้นทาง พบการจราจรด้านหน้าชะลอตัว จึงลดความเร็ว แต่จู่ ๆ รถพ่วงที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน พุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรง ก่อนเสียหลักหักลงข้างทาง ส่งผลให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดภายในรถ ตนจึงรีบลงไปตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ เพื่อเปิดการจราจร และจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.
เวลา 14.00 น. วันนี้ ( 21 ก.ค.) ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา รับแจ้งเหตุรถพ่วง 18 ล้อชนท้ายรถพ่วง มีผู้ติดภายในยานพาหนะ 1 ราย บริเวณสะพานสวนผีเสื้อ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จึงประสานกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบรถพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียนหัว 71-2956 ชลบุรี ทะเบียนหาง 70-8017 ชลบุรี จอดอยู่ สภาพด้านท้ายมีร่องรอยถูกชนอย่างรุนแรง
ใกล้กันพบรถพ่วง 18 ล้อ สีเทา ทะเบียนหัว 75-1280 กรุงเทพมหานคร ทะเบียนหาง 75-2402 กรุงเทพมหานคร เสียหลักพุ่งลงข้างทาง สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ภายในห้องโดยสารพบผู้บาดเจ็บติดอยู่ 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายหัสนัยน์ วงษ์ธรรม อายุ 48 ปี มีบาดแผลฉีกขาดที่ฝ่ามือขวา และกระดูกขาซ้ายหัก อาการสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องมือช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บออกจากห้องโดยสาร ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้น และรีบนำส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง
นายจิรโรจน์ น้อยพันธ์ อายุ 43 ปี คนขับรถพ่วงคู่กรณี ให้การว่า ขณะขับรถมาตามเส้นทาง พบการจราจรด้านหน้าชะลอตัว จึงลดความเร็ว แต่จู่ ๆ รถพ่วงที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน พุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรง ก่อนเสียหลักหักลงข้างทาง ส่งผลให้คนขับได้รับบาดเจ็บติดภายในรถ ตนจึงรีบลงไปตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและบันทึกภาพจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ เพื่อเปิดการจราจร และจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.