พบอีก! เครื่องประดับทองคำดอนยายทอง คาดเป็นต่างหู-ลูกปัด โครงเดียวกับแหวนจารึกพราหมี

เพชรบุรี - การขุดค้นแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง จังหวัดเพชรบุรี ยังสร้างความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกรมศิลปากรเผยพบเครื่องประดับทองคำเพิ่มเติม ระหว่างเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดแรก โดยเป็นโครงเดียวกับที่พบแหวนตราประทับจารึกอักษรพราหมี สะท้อนความสำคัญของแหล่งโบราณคดีแห่งนี้
วันนี้ (21 ก.ค.) นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดแรก (โครงที่ 1–4) จากแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดปทุมธานี ได้มีการค้นพบโบราณวัตถุทองคำเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเครื่องประดับทองคำที่สันนิษฐานว่าเป็น ต่างหูชนิดเกลียว จำนวน 1 ชิ้น ต่างหูทรงกระบอก จำนวน 1 ชิ้น และลูกปัดทองคำอีกจำนวนหนึ่ง ภายในโครงกระดูกหมายเลข 4 ซึ่งเป็นโครงเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ค้นพบ แหวนตราประทับที่มีจารึกอักษรพราหมีโบราณ สร้างความสนใจให้กับวงการโบราณคดีเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังพบว่าเครื่องประดับที่ค้นพบครั้งล่าสุดมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องประดับลักษณะเดียวกันที่เคยพบก่อนหน้านี้ ซึ่งจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อระบุอายุ รูปแบบการผลิต และความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในอดีต
กรมศิลปากรระบุว่า การค้นพบโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่องจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยต่อยอดการศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต รวมถึงสะท้อนถึงสถานะทางสังคมและความสัมพันธ์ทางการค้าในยุคโบราณได้อย่างมีนัยสำคัญ