ตร.ทางหลวงอยุธยาขยายผลทลายขบวนการขนแรงงานเถื่อน สกัดฟอร์จูนเนอร์อัดเมียนมา 12 คน กลางถนนโรจนะ

พระนครศรีอยุธยา - ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา สนธิกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ขยายผลจากคดีลักลอบขนแรงงานต่างด้าว จนสกัดจับรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ บรรทุกแรงงานชาวเมียนมา 12 คน นั่งอัดแน่นเต็มคันรถ บนถนนโรจนะ อ.อุทัย พบทั้งหมดไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมาย ขณะที่คนขับรับสารภาพรับจ้างขนส่งเข้า กทม. ก่อนถูกดำเนินคดี
วันนี้ (21 ก.ค.) พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสวนขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวก่อนหน้านี้ จนทราบว่าจะมีการลำเลียงแรงงานไปพักยังรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ก่อนกระจายไปทำงานในพื้นที่ต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามกระทั่งพบรถยนต์อเนกประสงค์ โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีเทา ขับมาตามถนนสายเอเชีย ก่อนเลี้ยวเข้าสู่ถนนโรจนะ ในพื้นที่ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสังเกตเห็นว่ารถมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักมาก จึงส่งสัญญาณให้หยุดและเข้าตรวจสอบบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 15-16 ถนนโรจนะ
จากการตรวจค้นพบผู้ขับขี่เป็นชายสัญชาติเมียนมา อายุ 34 ปี และพบแรงงานชาวเมียนมาอีก 12 คน นั่งอัดแน่นอยู่ภายในรถ เมื่อขอตรวจหนังสือเดินทางหรือเอกสารประจำตัว ไม่มีผู้ใดสามารถนำมาแสดงได้
จากการสอบสวน คนขับรับสารภาพว่า ได้รับการติดต่อจากนายหน้าชาวไทยผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ให้ไปรับแรงงานทั้ง 12 คน จากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้รับค่าจ้าง คนละ 3,000 บาท และทราบดีว่าแรงงานทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง
ส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 12 คน ให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 7,000-8,000 บาท และไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ยังพบว่าแรงงานทั้งหมดอยู่ในสภาพอ่อนเพลียจากการเดินทางและยังไม่ได้รับประทานอาหาร เนื่องจากผู้ขับขี่ไม่กล้าจอดพักระหว่างทาง เกรงว่าจะถูกตรวจพบ จึงได้จัดหาอาหารและน้ำดื่มให้ ก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดี
เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับฐาน ช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้พ้นจากการจับกุม ส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 12 คน ถูกแจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.อุทัย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงนายหน้าผู้ว่าจ้างที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไป