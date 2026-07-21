สลดสังเวยบัตรคนจน!สองตายายขี่ จยย.ไปยื่นอุทธรณ์ ถูกรถยนต์ชนตาเจ็บ-ยายเสียชีวิตคาที่

เพชรบูรณ์ - เกิดอุบัติเหตุสุดสลดสังเวยยื่นอุทธรณ์บัตรคนจน..สองตายายชาวหนองไผ่ ขี่ จยย.หวังไปยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิ์การแห่งรัฐ ถูกรถชนหน้าแบงก์ ธ.ก.ส. ตาบาดเจ็บ-ยายเสียชีวิตคาที่
วันนี้(21 ก.ค.) ร.ต.ท.ตุลธร ดีเส็ง พนักงานสอบสวน ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร สภ.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขาท่าแดง ถนนเพชรบูรณ์ - วิเชียรบุรี สายเก่า ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองไผ่และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูหนองไผ่
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน-ขาว ทะเบียน ขฉง 462 เพชรบูรณ์ สภาพได้รับความเสียหายเล็กน้อย ใกล้กันพบร่างของผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือนางบัว แก้วกองแสง อายุ 75 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สภาพศพศีรษะแตกบริเวณท้ายทอยมีเลือดออกจำนวนมาก นอกจากนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 1 รายคือนายหมอง แก้วกรองแสง อายุ 72 ปี จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่
ใกล้กันพบรถยนต์กระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียน บย 9146 เพชรบูรณ์ โดยมีนายโมก อายุ 70 ปีเป็นคนขับ ได้รับความเสียหายบริเวณไฟหน้าด้านซ้ายเล็กน้อย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายหมอง แก้วกรองแสง ได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน-ขาว ทะเบียน ขฉง 462 เพชรบูรณ์ โดยมีภรรยาคือ นางบัว แก้วกองแสง ผู้เสียชีวิตเป็นคนซ้อน เพื่ออุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ธ.ก.ส. สาขาท่าแดง อ.หนองไผ่
ขณะขับมาตามถนนสายดังกล่าวได้มีรถยนต์กระบะอีซูซุ สีขาว ทะเบียน บย 9146 เพชรบูรณ์ ขับตามมา เมื่อใกล้ถึง ธ.ก.ส.รถจักรยานยนต์ได้เลี้ยวตัดหน้ารถยนต์จึงทำให้ถูกชนจนล้มลงทำให้นางบัวแก้วศีรษะฟาดกับพื้นถนนจนเสียชีวิตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป