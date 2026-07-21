นักวิชาการมหิดลแจง “รีไซเคิลยางรถยนต์ทำได้” แต่ต้องคุมมลพิษเข้ม ชี้ Pyrolysis ไม่อันตราย หากได้มาตรฐาน

กาญจนบุรี - อาจารย์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เผย 3 กระบวนการรีไซเคิลยาง พร้อมแนะโรงงานต้องมีระบบควบคุมฝุ่น กลิ่น น้ำเสีย และความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชน
จากกรณีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 6 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ร่วมลงชื่อคัดค้านการออกใบอนุญาตให้บริษัท ไบโอเทค อินดัสทรีส์ จำกัด ดำเนินกิจการรีไซเคิลยางรถยนต์และพลาสติกใช้แล้ว เพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน (Pyrolysis Oil) เนื่องจากกังวลผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
วันนี้ ( 21 ก.ค.) รองศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการรีไซเคิลยางรถยนต์อย่างถูกวิธี โดยระบุว่า การรีไซเคิลช่วยลดปริมาณขยะและนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกกระบวนการจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากโรงงานไม่มีระบบควบคุมที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดฝุ่น กลิ่น เสียง น้ำเสีย รวมถึงความเสี่ยงจากไฟไหม้และการระเบิดได้
เนื่องจากยางรถยนต์ไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อยางเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีลวดเหล็ก เส้นใยสิ่งทอ คาร์บอนแบล็ก ซิลิกา กำมะถัน และสารเติมแต่งหลายชนิด จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิลหลายขั้นตอน พร้อมมาตรการควบคุมมลพิษที่รัดกุม
สำหรับกระบวนการรีไซเคิลหลัก มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การย่อยและบดเป็นเม็ดยาง (Ground Tyre Rubber : GTR) ใช้ผลิตวัสดุปูพื้น สนามกีฬา ผสมยางมะตอย หรือคอนกรีต โดยต้องควบคุมฝุ่น เสียง และน้ำเสียผ่านระบบดูดฝุ่น ถุงกรอง ฉนวนกันเสียง และระบบบำบัดน้ำเสีย
การดีวัลคาไนเซชัน (Devulcanization) เป็นการทำให้ยางเก่ากลับมาอ่อนตัว เพื่อนำไปผสมกับยางใหม่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากร แต่หากควบคุมไม่ดี อาจปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือก๊าซไข่เน่า รวมถึงสารประกอบกำมะถันที่มีกลิ่นรุนแรง จึงต้องใช้ระบบผลิตแบบปิด พร้อมระบบบำบัดอากาศและตรวจวัดมลพิษอย่างต่อเนื่อง
การเผาแบบไร้ออกซิเจน (Pyrolysis) เพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซเชื้อเพลิง และถ่านคาร์บอน แม้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเสีย แต่หากระบบปิดไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดการรั่วไหลของก๊าซ สารอินทรีย์ระเหยง่าย สารประกอบกำมะถัน และเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
รองศาสตราจารย์ ดร.เอริกา กล่าวว่า การรีไซเคิลยางรถยนต์เป็นแนวทางที่ช่วยลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่โรงงานต้องมีระบบควบคุมฝุ่น กลิ่น น้ำเสีย เสียง และระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การรีไซเคิลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่สร้างผลกระทบต่อคนงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม.