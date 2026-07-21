ค้นอาคารพาณิชย์กลางเมืองขอนแก่น ซุกเครื่องขุดบิตคอยน์ 32 เครื่อง ลอบต่อไฟหลวงใช้ผิดปกติ!

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เจออีก! อาคารพาณิชย์ใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติ ทั้งมีสายไฟต่อเข้าตัวอาคารจำนวนมากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประสานตำรวจสืบสวนเมืองขอนแก่น บูรณาการเข้าตรวจค้น พบเครื่องขุดบิตคอยน์กว่า 32 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ก.ค.) ชุดสืบสวน(พยัคฆ์) สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายปกครอง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น หลังได้รับข้อมูลว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าผิดปกติและต้องสงสัยว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้า จากกการตรวจค้นพบเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining Rig) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ดำเนินการ จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางเพื่อตรวจสอบ
นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ออกตรวจสอบความผิดปกติของการใช้ไฟฟ้า ก่อนจะมาพบอาคารพาณิชย์แห่งนี้ มีสายไฟฟ้าต่อเข้าตัวอาคารผิดปกติ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ จึงได้บูรณการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
พบว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าจริง เบื้องต้นผู้ดูแลอาคารให้ข้อมูลว่าอาคารดังกล่าวมีการให้เช่าช่วง และยังไม่ทราบตัวผู้เช่าที่ใช้สถานที่ เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวน ขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้อง และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป