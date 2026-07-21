ชาวขอนแก่นแห่อุทธรณ์บัตรคนจนพร้อมขอเพิ่มเป็น500/เดือนหลังค่าครองชีพสูง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวจังหวัดขอนแก่นจำนวนมาก แห่อุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 คิวยาว หลังไม่ผ่านเกณฑ์ พร้อมอยากให้นายกฯเพิ่มวงเงิน จากเดือนละ 300 เป็น 500 เนื่องจากค่าครองชีพสูง
ภายหลังประกาศรายชื่อมีได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 จากจำนวนผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคน แต่ผ่านเกณฑ์จริงเพียง 9.51 ล้านคนนั้น ส่งผลให้ประชาชน ที่เคยได้รับสิทธิหายไปเกือบครึ่ง โดยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ต่างพากันไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จนคิวแน่นยาวตั้งแช่วงเช้า ทำให้ทางธนาคาร ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มาช่วยจัดระเบียบและคิวของผู้ที่ยื่นอุทธรณ์
นางทองหยด วันนา อายุ 56 ปี ชาวอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น บอกว่า ตนเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง เคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ในครั้งนี้กลับถูกตัดสิทธิเพราะมีรถจักรยานยนต์ ทำให้อดได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ ทีแรกก็ทำใจว่าอดได้สิทธิ แต่ก็ต้องมายื่นอุทธรณ์ตามที่มีการประกาศให้มายื่นเรื่อง เพราะยังมีความหวังว่า หากยื่นอุทธรณ์แล้วผ่าน ก็จะกลับมาได้รับสิทธิอีกครั้งเพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีความสำคัญกับตนและครอบครัวมาก
“เงินเดือนที่ได้ประจำยังไม่พอใช้จ่ายใสครอบครัว เงินบัตรคนจนเดือนละ 300 บาท เอาไปซื้อข้าวสาร ผงซักฟอก สบู่ แชมพู ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง และอยากฝากไปยังนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี อยากให้ปรับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มจากเดิมเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่ปรับตัวสูงขึ้น”นางทองหยดกล่าวและบอกอีกว่า
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมาอุทธรณ์ ก็อยากให้พิจารณาในเรื่องของเงินเดือนด้วย เพราะหากคนที่มีเงินเดือนน้อย ก็ควรให้สิทธิกับคนนั้นมากกว่าคนที่มีเงินเดือนจำนวนมาก.