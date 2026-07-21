ยายโคราชร่ำไห้! ถูกตัดสิทธิบัตรคนจนทั้งผัวเมีย เหตุมีชื่อครอบครองจยย.เก่า20ปี ยกมือไหว้วอนรัฐเห็นใจ เก็บของเก่าขายประทังชีวิต

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ยายโคราชร่ำไห้ ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั้งผัวเมีย เหตุมีชื่อครอบครอง จยย.เก่าซื้อเมื่อกว่า 20 ปี เผยเป็นคนจนจริงๆ หาเช้ากินค่ำเก็บของเก่าขายประทังชีวิต ยกมือไหว้วอนรัฐเห็นใจชี้รถ จยย. 20 ปี ไม่ได้สะท้อนฐานะปัจจุบัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิมาโดยตลอดและใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดำรงชีพ
วันนี้ (21 ก.ค.69)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณยายสอาด นาคจัตุรัส อายุ 64 ปี ชาวตำบลหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา กลั้นน้ำตาไม่อยู่ พร้อมยกมือไหว้วิงวอนขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ หลังตนเองและนายสมหมาย พิมานทอง อายุ 73 ปี ผู้เป็นสามี ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกันทั้งสองคน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิมาโดยตลอด และใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
คุณยายสอาด เปิดเผยว่า เดือนที่ผ่านมา ยังได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามปกติ แต่เมื่อมาตรวจสอบสิทธิในเดือนนี้ กลับพบว่าทั้งตนและสามีถูกตัดสิทธิ ทำให้รู้สึกเสียใจและหมดหวัง เพราะเงินช่วยเหลือจากรัฐถือเป็นความหวังสำคัญของครอบครัวที่มีฐานะยากจนและไม่มีรายได้ประจำ แค่เก็บของเก่าขาย จำพวกขวด กระดาษ
คุณยายระบุว่า สาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์เก่าคันหนึ่ง ซึ่งซื้อมาตั้งแต่เมื่อกว่า 20 ปีก่อน ในช่วงที่ยังมีเรี่ยวแรงทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันรถมีสภาพเก่า แทบไม่ได้ใช้งานแล้ว ขณะที่ตนเองก็เจ็บป่วยหลายโรค ไม่สามารถทำงานหนักได้เหมือนในอดีต
ด้านนายสมหมาย อายุ 73 ปี ผู้เป็นสามี ปัจจุบันประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย เพื่อนำรายได้เพียงเล็กน้อยมาใช้ซื้ออาหารและดูแลครอบครัว โดยไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกัน เนื่องจากลงทะเบียนไม่ทันตามกำหนด
คุณยายสอาดกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า ครอบครัวไม่มีทรัพย์สินหรือรายได้ประจำ ต้องอาศัยรายได้จากการเก็บของเก่าของสามีเพียงอย่างเดียว เงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อข้าวสาร อาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็น
อยากขอให้หน่วยงานช่วยมองมาที่คนรากหญ้าต่ำ ๆ อย่างฉันบ้าง เราจนจริง ๆ และไม่มีจริง ๆ หาเช้ากินค่ำ เงินตรงนี้ช่วยได้เยอะมาก เอาไปซื้อข้าวสาร ซื้อกับข้าว ซื้อของกินได้ คุณยายกล่าวทั้งน้ำตา
นอกจากนี้ คุณยายยังสะท้อนถึงเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์เก่า ต้องเดินทางไปดำเนินการถอนชื่อออกจากระบบที่สำนักงานขนส่ง ว่าเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากอย่างมาก เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ การเดินทางไม่สะดวก และหน่วยงานอยู่ห่างไกล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
ตลอดการให้สัมภาษณ์ คุณยายสอาด ร้องไห้เป็นระยะ พร้อมยกมือไหว้วิงวอนให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีชื่อครอบครองทรัพย์สินเก่า ซึ่งไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
“ทุกวันนี้ก็ทุกข์อยู่แล้ว พอมาเจอแบบนี้ยิ่งเหมือนถูกซ้ำเติม เงินตรงนี้เป็นความหวังของเรา แต่พอถูกตัดสิทธิ ก็เหมือนความฝันถูกทำลาย อยากขอให้ช่วยพิจารณาให้คนจนจริง ๆ อย่างเราด้วย” คุณยายสอาดกล่าวทิ้งท้ายทั้งน้ำตา