ปปส.ภาค 2 เปิดยุทธการ 1386 พิฆาตยาเสพติด บูรณาการกำลัง 140 นายปิดล้อม 6 จุดทั่วบางละมุง จ.ชลบุรี

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ปปส.ภาค 2 เปิดยุทธการ 1386 พิฆาตยาเสพติด บูรณาการกำลัง 140 นาย ปิดล้อม 6 จุดทั่วพื้นที่บางละมุง จ.ชลบุรี รวบทั้งเอเย่นต์ ผู้เสพและผู้ต้องหาบัญชีม้า
เมื่อเวลา 05.30 น.วันนี้ ( 21 ก.ค) นายอิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2, นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง, พ.ต.อ.วสุรัชย์ ชัยธีราพัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, พ.ต.อ.เอกรินทร์ สิกขากูล ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดปฏิบัติการ “1386 พิฆาตยาเสพติด” ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 140 นาย ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2, ตำรวจภูธรภาค 2, ฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี, ทัพเรือภาคที่ 1, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยใช้ข้อมูลจากข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน 1386 เป็นฐานในการสืบสวน ขยายผล และเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติด และบุคคลต้องสงสัยตามเรื่องเรียน
รวมทั้งขยายผลยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามแนวคิด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ลดปัญหาอาชญากรรมและผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด
นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อเสียงสะท้อนของประชาชนโดยตรง เพราะทุกเป้าหมายมาจากข้อมูลที่ประชาชนแจ้งผ่านสายด่วน 1386 แสดงให้เห็นว่า ทุกข้อมูลที่ประชาชนส่งมา ภาครัฐรับฟังและลงมือดำเนินการอย่างจริงจัง พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยึดหลักการปฏิบัติ 3 ประการ
ได้แก่ "ความเด็ดขาดและรอบคอบ" ขอให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขยายผลจับกุม และตรวจยึดทรัพย์สิน เพื่อตัดรากถอนโคนเครือข่ายผู้ค้าในชุมชนให้สิ้นซาก "ความโปร่งใสและเป็นธรรม"
ทั้งนี้การเข้าตรวจค้นและจับกุมต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการทำงานของเรา และสำคัญที่สุด คือ "ความปลอดภัย" ปฏิบัติการด้วยความไม่ประมาท
การปฏิบัติงานในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองพัทยา, สภ.บางละมุง และ สภ.หนองปรือ รวม 6 จุด โดยจุดสำคัญอยู่ภายในชุมชนบ้านพักไม่มีเลขที่ ซอย 12 หนองไม้แก่น หรือบริเวณหลังบ้านช้าง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง สามารถจับกุม ผู้กระทำผิด ได้ 3 ราย ได้แก่ น.ส. กุ้ง อายุ 41 ปี พร้อมของกลางยาไอซ์ประมาณ 5 กรัม และยาบ้า 20 เม็ด
นายสอน อายุ 42 ปี พร้อมยาไอซ์ประมาณ 1 กรัม , นายบิน อายุ 24 ปี พร้อมยาบ้า 300 เม็ด และยาไอซ์ประมาณ 25 กรัม
ส่วนอีกจุดภายในชุมชนไม่มีเลขที่ ซอยพัฒนาการ 4 ต.หนองปรือ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบัญชีม้า ได้ 2 ราย อีก 1 ราย มียาเสพติดไว้ในครอบครอง
ขณะที่พื้นที่เป้าหมายอื่น ๆ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้เสพและผู้ครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมได้อีก 2 ราย ก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีและคัดกรองเข้าสู่การบำบัดตามกฎหมาย
ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ระบุว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ภายใต้แนวทาง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล” โดยเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสผ่าน สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดและยกระดับความปลอดภัยของสังคมอย่างยั่งยืน