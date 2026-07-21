(คลิป)เผนนาทีไรเดอร์พิด’โลก ใจหล่อ!ช่วยสาวโดนโรคจิตย่องล้วงของลับคามอ’ไซค์จอดติดไฟแดงกลางเมือง

พิษณุโลก – เผยนาทีหนุ่มไรเดอร์พิษณุโลก ใจหล่อ..เห็นพิรุธแต่แรก หันกล้องติดบนหัวจับภาพ ก่อนช่วยขู่-โพสต์เตือนภัย โรคจิตย่องล้วงของลับผู้หญิงจอด จยย.ติดไฟแดงกลางเมือง พบหญิงสาวตกเป็นเหยื่อกันทั่วเมืองสองแคว ก่อน ตร.ตามจับทันควัน
เฟซบุ๊ก Nutty Story ซึ่งเป็นหนุ่มไรเดอร์พิด’โลก ได้โพสต์คลิปเตือนภัยจากเรื่องที่พบเจอระหว่างทำงาน จังหวะที่ขี่จยย.จอดติดรอสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสนามบินใกล้วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วานนี้ (20 ก.ค.) ซึ่งมีหญิงสาวขี่ จยย.จอดอยู่ข้างๆ กัน
ทันใดนั้นมีชายรูปร่างสันทัดเดินย่องมาจากข้างหลังแล้วเอื้อมมือเข้าไปล้วงบริเวณของลับของหญิงสาวคนดังกล่าว จนสะดุ้งตกใจ
เจ้าของคลิปที่อยู่ใกล้กันเห็นเข้าพอดีจึงตะโกนเรียก พร้อมพูดตำหนิ-ขู่จะแจ้งตำรวจถึงพฤติกรรมอนาจารคุกคามทางเพศอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก่อนที่ชายคนก่อเหตุจะยกมือไหว้ขอโทษแล้วเดินหนีไปทันที
เมื่อเจ้าของคลิปได้โพสต์เตือนภัยถึงบุคคลอันตรายนี้ ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลาม ที่น่าตกใจคือมีผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงสาวจำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อถูกผู้ก่อเหตุรายนี้อนาจารและคุกคามทางเพศ ที่มักอาศัยจังหวะตอนทีเผลอเข้ามาจับหน้าอกหรือจับก้นอีกด้วย และมักจะตระเวนก่อเหตุทั่วเมืองพิษณุโลก ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเป็นภัยสังคม
ภายหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีการแชร์ต่อออกไปจำนวนมาก นายรัตวัตร พูลทวี หรือ สท.นิค สมาชิกสภาเทศบาลนครพิษณุโลก เขต 2 ผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ร่วมกับ พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก พ.ต.ท.ณัฐวิทย์ ใจชมชื่น รอง ผกก.(ป) สภ.เมืองพิษณุโลก พ.ต.ท.อภิชาติ วงษ์ศรี สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำกำลังออกติดตาม
กระทั่งพบตัวผู้ก่อเหตุ นั่งอยู่บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟ จึงร่วมกันจับกุมตัวทราบชื่อมาคือ นายณัฐพงศ์ อายุ 36 ปี สอบปากคำเบื้องต้น แต่ผู้ก่อเหตุยังให้การวกวนไปมา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาอนาจารเป็นภัยต่อสังคม พร้อมควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมและเป็นอันตรายแก่ประชาชนต่อไป
ส่วนทางด้านไรเดอร์ฮีโร่ที่เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายครั้งนี้ ทราบชื่อคือ นายเสกสันต์ จันมณี อายุ 36 ปี กล่าวว่า ยึดอาชีพไรเดอร์ส่งอาหารมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว ช่วงเช้า(20 ก.ค.) ขณะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารให้กับลูกค้า ก็เจอเหตุอนาจารผู้หญิงต่อหน้าต่อตา จึงเข้าช่วยเหลือทันที ซึ่งตนมีกล้องที่บันทึกคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้ จึงโพสต์แจ้งเตือนชาวพิษณุโลกให้ระมัดระวังชายก่อเหตุอนาจารดังกล่าว จนนำไปสู่การควบคุมตัวชายคนดังกล่าวได้
“ตอนจอดติดไฟแดง ก็เห็นพิรุธจากชายคนดังกล่าวไม่เดินข้ามถนนแต่เดินวนไปวนมาบริเวณนั้น จึงจอดดูอยู่ด้านหลังกระทั่งเห็นเหตุการณ์ คิดว่าน่าจะเดินไปขอสตางค์คนจอดรถติดไฟแดง แต่กลับเห็นชายคนดังกล่าวทำอนาจารผู้หญิงที่จอดรถจักรยานยนต์ติดไฟแดงอยู่ ใช้มือล้วงของลับแล้วเอามาดมจึงเข้าไปช่วยทันที พร้อมทั้งต่อว่าชายคนดังกล่าวเพราะเห็นว่าผิด และเราก็มีหลักฐานเป็นกล้องวีดีโออยู่แล้ว อยากไปช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำ”
แต่จังหวะนั้นเป็นไฟเขียวพอดีรถจักรยานยนต์ทั้งหมดจึงออกไปจากแยกไฟแดง แต่ตนยังไม่ยอมได้ต่อว่าชายคนดังกล่าวว่าทำอะไร เพราะเรามั่นใจว่าเขาทำไม่ดีแน่นอน เขาก็กลัวเรายกมือไหว้ขอโทษและเดินหายไปทางถนนสนามบิน จึงตัดสินใจนำคลิปมาโพสต์ลงบนโซเชียล เพื่อแจ้งเตือนให้คนระมัดระวังบุคคลดังกล่าว ที่อาจจะก่อเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้อีก
นายเสกสันต์ บอกอีกว่า ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องช่วยกัน แม้ไม่ได้เป็นญาติเราแต่เป็นเหตุซึ่งหน้าอย่านิ่งเฉย เพราะเหตุเล็กๆ อาจจะนำไปสู่เหตุใหญ่ได้ ถ้าเราพอช่วยได้ก็ควรช่วยไประงับเหตุเอาไว้ก่อน.