ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศเตือนร้านทอง งดรับซื้อแร่ทองคำผิดกฎหมาย สกัดขบวนการร่อนทองบุกรุกป่า เสี่ยงผิดฟอกเงิน

กาญจนบุรี – ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกประกาศขอความร่วมมือร้านทองและผู้ประกอบการ งดรับซื้อแร่ทองคำที่เชื่อว่ามาจากการลักลอบร่อนแร่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ หลังพบมีการนำแร่ทองคำจากการบุกรุกป่ามาจำหน่ายในตัวเมือง เตือนผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามในประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดรับซื้อแร่ทองคำที่เชื่อได้ว่ามาจากการกระทำผิดกฎหมาย หลังได้รับรายงานจากอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิว่า มีกลุ่มบุคคลลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่บ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จับกุมผู้ลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำ พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิดได้หลายคดี แต่จากสถานการณ์ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีนายทุนเข้ามารับซื้อแร่ทองคำมากขึ้น และพบข้อมูลว่ามีการนำแร่ทองคำที่ได้จากการลักลอบร่อนแร่มาจำหน่ายให้ร้านทองในจังหวัดกาญจนบุรี
การลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านทอง ร้านรับซื้อของเก่า และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง งดรับซื้อแร่ทองคำจากบุคคลที่ไม่สามารถแสดงที่มาของแร่ได้อย่างชัดเจน หรือเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ การซื้อ ขาย ครอบครอง หรือขนแร่ ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 99 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 3-5 เท่าของมูลค่าแร่ หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ การซื้อขายทรัพยากรธรรมชาติที่ได้มาจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ยังอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กล่าวว่า ขอความร่วมมือผู้ประกอบการงดรับซื้อแร่ทองคำหรือวัตถุคล้ายแร่ทองคำจากผู้ที่ไม่สามารถแสดงที่มาที่ชัดเจน เพื่อร่วมกันป้องกันการลักลอบทำเหมืองแร่ การบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการรับซื้อทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย หากพบเบาะแสการลักลอบทำเหมืองหรือซื้อขายแร่ทองคำผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โทร. 191 หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทันที
รายงานระบุว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.135 ฝ่ายปกครอง และตำรวจ สภ.ปิล๊อก สนธิกำลังปราบปรามขบวนการลักลอบร่อนแร่ทองคำในพื้นที่ปิล๊อกคี่อย่างต่อเนื่อง
พื้นที่เกิดเหตุเป็นป่าต้นน้ำชั้น 1A ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ห่างแนวชายแดนไทย-เมียนมาประมาณ 4 กิโลเมตร โดยพบการขุดเจาะภูเขาจนเกิดอุโมงค์ขนาดย่อม ส่งผลให้พื้นที่ป่าเสียหายรวมกว่า 27 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติกว่า 1.5 ล้านบาท
การเข้าจับกุมแต่ละครั้งต้องเดินทางทั้งทางเรือและเดินเท้าผ่านภูเขาสลับซับซ้อน บางครั้งต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านเก็บของป่า เนื่องจากมีกลุ่มผู้กระทำผิดคอยส่งข่าวให้หลบหนี แม้ศาลจังหวัดทองผาภูมิจะมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำผิดหลายรายแล้ว แต่ยังคงมีการลักลอบกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้จังหวัดต้องออกประกาศดังกล่าวเพื่อสกัดวงจรการซื้อขายแร่ทองคำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง.