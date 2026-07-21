เปิดคลิปสาว 15 คนต้นเรื่อง!หนุ่ม นศ.ลำปาง โดนรุม 8 ต่อ 1 ประเคนทั้งหมัด-เท้า-ไม้เบสบอล มีแทงซ้ำ

ลำปาง – เผยคลิปต้นเรื่องสาวลำปาง 15 นัดเคลียร์ใจสาวรุ่นพี่ โดนรประเคนมวยไทยไม่ยั้งทั้งเตะเสยหน้า-ต่อย แบบ 2รุม1 ถ่ายคลิปแชร์ในกลุ่มลับ พอนัดเคลียร์อีกรอบพาเพื่อนหนุ่ม นศ.ลำปาง ไปด้วย กลับโดนวัยรุ่นรุม ทั้งหมัดศอกเข้าครบไม่พอ ไม้เบสบอลฟาด-มีดแทง 2 แผล คาแยกสะพานกาดเมฆ
กรณีนายเอ(นามสมมุติ) อายุ22ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปาง นำคลิปหลักฐานการแจ้งความร้องสื่อมวลชล หลังถูกคู่กรณีเป็นชายวัยรุ่น 8 คน คาดเป็นกลุ่ม 5 บาทเทคนิค รุมทำร้ายร่างกาย และถูกแทง 2 แผล ทั้งนำเสื้อที่ใส่วันที่เกิดเหตุและภาพตอนถูกแทงมาให้ดูนั้น (https://mgronline.com/local/detail/9690000070699)
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบน้องชมพู (นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ15 ปี คนต้นเรื่องที่ชวนหนุ่มนักศึกษาไปเป็นเพื่อน เพื่อจะเคลียร์ใจกับสาวรุ่นพี่ ซึ่งได้นำคลิปที่ถูกอีกฝ่ายถ่ายไว้ขณะที่ตนเองถูกรุมทำร้ายและนำไปเผยแพร่ในกลุ่มลับมาให้ดู พร้อมเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องชวนนักศึกษาชายไปเป็นเพื่อน เพราะวเคยถูกกลุ่มผู้หญิงอายุ16ปี คู่อริทำร้ายมาก่อน
ตอนนั้นตนถูกผู้หญิง2คน อายุ15 และ อายุ19 รุมทำร้าย เมื่อประมาณตีสองวันที่ 3 มิ.ย.69 ที่บริเวณถนนซอยสวนเฉลิมพระเกียรติ ข้างรั้ววิทยาลัยแห่งแหนึ่งในพื้นที่ สภ.เมืองลำปาง ตามในคลิป แต่หลังเกิดเหตุไม่ได้แจ้งความเพราะกลัวเลยเจ็บตัวฟรี
รอบนี้ผู้หญิงในกลุ่มผู้หญิงอายุ16ปี ซึ่งเป็นคนละคนกับในคลิปแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันทักมา ให้มาเคลียร์กันอีกเรื่องหึงหวงจึงขอให้หนุ่มนักศึกษาที่ถูกแทงไปเป็นเพื่อน เพราะกลัวอีกฝ่ายจะทำร้ายอีก สุดท้ายผู้หญิงที่นัดให้ไปเจอกลับไม่มาตามนัดแต่มีกลุ่มวัยรุ่นชายที่ก่อเหตุมาแทน และเขาได้ขี่รถจยย.ตามนักศึกษาหนุ่มขณะขับรถกลับบ้านกับเพื่อนๆตามในคลิป
ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบนายบี(นามสมมุติ)อายุ19 ปี ที่ซ้อนท้ายรถจยย.นักศึกษาหนุ่มที่ถูกแทง เจ้าตัวบอกว่าหลังแยกย้ายกันที่สวนสาธารณะใกล้หลักกิโลยักษ์ เพราะหญิงสาวอีกฝ่ายไม่ได้มาตามนัด ตนก็ซ้อนท้ายรุ่นพี่นักศึกษาหนุ่มที่ถูกแทงและแฟนของรุ่นพี่กลับ โดยตอนนั้นซ้อนกันมา 3 คน
กระทั่งกลุ่มชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุก็ขี่รถจยย.ไล่ตามมาจนถึงจุดที่เกิดเหตุ พอมาถึงเขาก็รุมทำร้ายรุ่นพี่ที่เป็นนักศึกษาทันทีและมีเพื่อนของกลุ่มที่ก่อเหตุมาบอกห้ามตนเข้าไปยุ่ง-ไม่งั้นจะเจอดี แต่พูดไม่ทันขาดคำกลุ่มเพื่อนเขาก็ใช้ไม้ฟาดที่ขมับซ้ายและถีบตนตกไปที่ร่องน้ำข้างทาง ซึ่งมีน้ำลึกระดับอก ทั้งเขายังกระโดดน้ำตามไปทำร้ายตนในน้ำและยังใช้มือกดหัวให้จมน้ำอีก
“ตอนนั้นพยามสู้สุดฤทธิ์และโชคดีที่ต่อมารุ่นพี่เขาเข้ามาช่วยได้ทันตามในคลิป จึงอยากให้ จนท.ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพราะถือว่าอุกอาจมาก”
ด้านของคดี 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจ สภ.เขลางค์นครได้เรียกตัวหนุ่มนักศึกษา สาว15 คนต้นเรื่องและคนที่เกี่ยวข้องฝั่งผู้เสียหายมาสอบถามเพิ่มเติม เพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป