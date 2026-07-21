(คลิป)รฟท.เคลียร์ปมทางลอดสบสาย รถไฟเด่นชัย-เชียงราย ต่ำ รถใหญ่ผ่านไม่ได้-ฝนตกทีไรน้ำท่วมทันที

แพร่ - วิศวกรคุมงานก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย-เชียงราย (เชียงของ) เคลียร์ปมทางลอดสบสายต่ำเตี้ยจนรถใหญ่ผ่านไม่ได้ แถมพื้นต่ำกว่าทางน้ำเข้านา ฝนตกหนักวันไหนน้ำท่วมวันนั้น ยันทางลอดเป็นแค่ทางรอง ทำให้แค่รถเล็กผ่าน-ทางหลักเป็นสะพานข้าม กำลังสร้าง-เสร็จปีนี้
นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิผล รอง ผวจ.แพร่ พร้อมด้วย นายนคร สายยึด นายอำเภอสูงเม่น น.ส.บุษบา เดือนดาว นายก อบต.สบสาย นายปิยะวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ส.อบจ.แพร่ เขต 2 อำเภอสูงเม่น นางสาวิตรี รูปแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.สบสาย อ.สูงเม่น ฝ่ายปกครอง ต.สบสาย และชาวบ้านในพื้นที่ ต.สบสาย อ.สูงเม่น พร้อมด้วยทีมงานวิศวกร-เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ลงพื้นที่จุดน้ำท่วมบริเวณทางลอดทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลสบสาย อ.สูงเม่น อีกครั้ง ซึ่งทางลอดดังกล่าวสูง 2.50 เมตร ทางลอดมี 2 ช่อง กว้างช่องละ 4 เมตร เป็นทางลอดเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนสัญจรไปมาลำบากในปัจจุบันเนื่องจากน้ำเข้าท่วมช่วงฝนตกและเป็นฤดูทำนาตามที่เป็นข่าวนั้น
นายชัยสิทธิ์ได้รับฟังปัญหาของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางรถไฟทำพรีเซนเตชันการใช้เส้นทางหลักเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเสนอให้ผู้ว่าฯ แพร่ทราบในเบื้องต้น และจะได้นำมาเสนอให้ชาวบ้านได้เข้าใจ
ส่วนการแก้ไขปัญหาป้องกันน้ำท่วมเส้นทางระหว่างนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาโดยจัดทำคันกั้นน้ำกระสอบทรายชั่วคราวและติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเดินเครื่องสูบน้ำทั้งสองฝั่งของทางลอดเพื่อระบายน้ำออกกรณีน้ำไหลเข้าทางลอด ให้สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติระหว่างรอการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางรถไฟที่เป็นเส้นทางหลักเข้าหมู่บ้านที่จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2569 นี้
ด้านวิศวกรผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างทางรถไฟเปิดเผยว่า เส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วม การรถไฟฯ ทำขึ้นตามที่ อบต.สบสายร้องขอเพื่อให้รถเล็กๆ รถ จยย.ผ่านเป็นทางรอง ขณะที่ทางยกระดับข้ามทางรถไฟ ซึ่งกำลังก่อสร้างเป็นเส้นทางหลักเข้าจากปากทางสบสายเข้ามา แต่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ จะเสร็จภายในสิ้นปี 2569
ทางเส้นนี้จึงเป็นทางเส้นรองให้รถเล็กสัญจรไปมา แต่เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากตรงจุดทางลอดมีระดับต่ำกว่านาข้างเคียง ก็ได้ทำกำแพงกั้นน้ำชั่วคราวและยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเพื่อดูดน้ำที่ซึมเข้ามาออกตลอด และหากมีฝนตกลงมาหนักก็จะมีเจ้าหน้าที่นำทีมเฉพาะกิจเข้ามาระบายน้ำออกให้ ซึ่งปัญหานี้จะมีแค่ช่วงฝนตกเท่านั้น ไม่ได้เกิดทุกวัน นอกจากนี้ทางโครงการจะดำเนินการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำถาวรซึ่งเป็นคอนกรีตเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวต่อไปอีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทผู้รับจ้างและการรถไฟฯ คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านมาตลอด เพียงแต่ระหว่างการก่อสร้างหากจุดไหนมีปัญหาก็ขอให้ประสานมาทางการรถไฟฯ พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขยังจุดนั้นทันที แต่ยืนยันว่าเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางก็จะได้รับความสะดวกรวมถึงได้ใช้สะพานข้ามทางรถไฟที่สวยงามแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เส้นทางเข้าหมู่บ้านที่รถไฟตัดออกคือทางที่สะดวกสำหรับรถบรรทุก แต่ทางลอดใต้รางรถไฟมีระดับต่ำเกินกว่าที่รถบรรทุกจะใช้ได้