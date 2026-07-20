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ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจยึดช่อดอกกัญชาแห้งกว่า 1,600 กิโลกรัม ซุกซ่อนปะปนมากับผ้าห่มและปลอกผ้านวมในตู้สินค้าส่งออก 2 ตู้ เตรียมส่งไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่าราว 16 ล้านบาท เตรียมขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

เวลา 16.00 น.วันนี้ (20 ก.ค.) นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วย นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายเอกวุฒิ นาเอก ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ผู้แทนสายเรือ และผู้แทนท่าเรือ ร่วมกันตรวจสอบตู้สินค้าส่งออกจำนวน 2 ตู้ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ส่งออกสำแดงสินค้าเป็น ผ้าห่มและปลอกผ้านวม จำนวน 626 หีบห่อ น้ำหนักรวม 32,390 กิโลกรัม มีปลายทางส่งออกไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อตรวจสอบโดยละเอียด เจ้าหน้าที่พบ ช่อดอกกัญชาแห้ง ถูกลักลอบซุกซ่อนปะปนอยู่ภายในตู้สินค้า จำนวนประมาณ 1,600 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท

เบื้องต้น การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานยื่นหรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งความผิดตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568

เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดช่อดอกกัญชาและสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กรมศุลกากรยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าระหว่างประเทศของไทย.










ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท
ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท
ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท
ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท
ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท
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