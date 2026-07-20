ศุลกากรแหลมฉบังยึดช่อดอกกัญชา 1.6 ตัน ซุกตู้สินค้าปลายทางเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 16 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจยึดช่อดอกกัญชาแห้งกว่า 1,600 กิโลกรัม ซุกซ่อนปะปนมากับผ้าห่มและปลอกผ้านวมในตู้สินค้าส่งออก 2 ตู้ เตรียมส่งไปประเทศเนเธอร์แลนด์ มูลค่าราว 16 ล้านบาท เตรียมขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
เวลา 16.00 น.วันนี้ (20 ก.ค.) นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วย นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง นายเอกวุฒิ นาเอก ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม ผู้แทนสายเรือ และผู้แทนท่าเรือ ร่วมกันตรวจสอบตู้สินค้าส่งออกจำนวน 2 ตู้ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ส่งออกสำแดงสินค้าเป็น ผ้าห่มและปลอกผ้านวม จำนวน 626 หีบห่อ น้ำหนักรวม 32,390 กิโลกรัม มีปลายทางส่งออกไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อตรวจสอบโดยละเอียด เจ้าหน้าที่พบ ช่อดอกกัญชาแห้ง ถูกลักลอบซุกซ่อนปะปนอยู่ภายในตู้สินค้า จำนวนประมาณ 1,600 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท
เบื้องต้น การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานยื่นหรือยอมให้ผู้อื่นยื่นใบขนสินค้า เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 รวมทั้งความผิดตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2568
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดช่อดอกกัญชาและสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กรมศุลกากรยืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าระหว่างประเทศของไทย.