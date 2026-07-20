ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่สะพานมอญ เร่งหาแนวทางแก้ปัญหารุกที่รัฐ-จัดระเบียบแพท่องเที่ยว

กาญจนบุรี - ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงพื้นที่สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ติดตามปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการพื้นที่ เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางแก้ไขทั้งด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการบริการประชาชนอย่างยั่งยืน
วันนี้ (20 ก.ค. 69) นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสภาพพื้นที่ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายสกล อักษรธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนอุทยานแห่งชาติเขาแหลม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายรวบรวมข้อเท็จจริง เพื่อนำเข้าสู่การประชุมร่วมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและพื้นที่ทับซ้อน การจัดระเบียบแพและเรือท่องเที่ยวบริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำและควบคุมมลพิษทางน้ำ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน.