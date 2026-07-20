ตำรวจทองผาภูมิสกัดรถขนแรงงานเถื่อนเมียนมา 19 คน คนขับย้อนศรหนี ก่อนเสียหลักชนหินทิ้งรถเผ่น

กาญจนบุรี – ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ สนธิกำลังหลายหน่วยงาน สกัดจับรถยนต์ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา หลังคนขับเห็นด่านตรวจรีบกลับรถหลบหนี ก่อนเสียหลักชนก้อนหินภายในหมู่บ้านและอาศัยจังหวะหลบหนี พบแรงงานผิดกฎหมาย 19 คน สารภาพจ่ายค่านายหน้าคนละ 14,000 บาท หวังไปทำงานที่ จ.สมุทรปราการ
วันนี้( 20 ก.ค.) พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการ สภ.ทองผาภูมิ และ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ วันเพ็ญ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.ทองผาภูมิ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สนธิกำลังร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ทหาร ฉก.ลาดหญ้า ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และฝ่ายปกครอง เข้าติดตามจับกุมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีรถต้องสงสัยลักลอบนำแรงงานผิดกฎหมายเข้าพื้นที่
เจ้าหน้าที่ประสานด่านตรวจร่วมตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค เพื่อสกัดตรวจ กระทั่งเวลาประมาณ 11.20 น. พบรถยนต์อเนกประสงค์ อีซูซุ MU-X สีขาว ทะเบียน กบ 8808 กระบี่ ขับเข้ามาถึงด่าน แต่เมื่อคนขับเห็นเจ้าหน้าที่กลับรถหลบหนีมุ่งหน้าอำเภอทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่จึงขับติดตามอย่างกระชั้นชิด
ต่อมารถคันดังกล่าวหลบหนีเข้าไปภายในหมู่บ้านผาอ้น หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ ก่อนเสียหลักพุ่งชนก้อนหินข้างทาง คนขับซึ่งเป็นชายรูปร่างเล็ก สูงประมาณ 160 เซนติเมตร สวมเสื้อสีเทา อาศัยจังหวะวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถกระบะโตโยต้า วีโก้ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน หลบหนีไปได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ชำนาญเส้นทางจึงไม่สามารถติดตามจับกุมได้
จากการตรวจค้นภายในรถ พบชาวเมียนมาจำนวน 19 คน ไม่มีเอกสารแสดงการเดินทางหรือการอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร
เบื้องต้น นายงุ่ยเซ อายุ 25 ปี ชาวเมียนมา ซึ่งทำหน้าที่เป็นล่าม ให้การว่า ตนและเพื่อนร่วมทางทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยติดต่อกับนายหน้าชาวเมียนมา และจ่ายค่าเดินทางคนละ 14,000 บาท เพื่อไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อรถมาถึงด่านตรวจที่อำเภอไทรโยค คนขับเห็นเจ้าหน้าที่จึงกลับรถหลบหนี ก่อนเสียหลักชนก้อนหินและหลบหนีไป ทิ้งแรงงานทั้งหมดไว้ในรถ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาแรงงานต่างด้าวทั้ง 19 คน ในความผิดฐาน เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ขับขี่และขยายผลถึงเครือข่ายนายหน้าลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมายต่อไป.