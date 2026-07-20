"บัญชา กุลละวณิชย์” พลิกบทบาทเลขาฯนายกเมืองพัทยายุคใหม่ เน้น‘ทำมากกว่าพูด’

ศูนย์ข่าวศรีราชา- “บัญชา กุลละวณิชย์” พลิกบทบาทเลขานุการนายกเมืองพัทยายุคใหม่ เน้นลงพื้นที่รับฟังปัญหาก่อนเกิดวิกฤต ลั่นพร้อม ‘ทำมากกว่าพูด’ หนุนการทำงานนายกฯ
ภายหลังจากที่ นายปรเมศวร์ งามพิเษฐ์ นายกเมืองพัทยา สมัยที่ 2 ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารเมืองในวาระใหม่ หลังนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการเมืองพัทยา ก่อนเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง และลงนามมอบหมายภารกิจการบริหารงาน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
โดยรองนายกเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ, นายมาโนช หนองใหญ่, นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์, นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ซึ่งคณะรองนายก จะรับผิดชอบงานตามภารกิจหลักของเมือง ทั้งด้านการปกครอง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาธารณสุข การคลัง สำนักปลัด ความปลอดภัยทางทะเล การท่องเที่ยว กีฬา การพัฒนาบุคลากร การศึกษา ศาสนา และงานสังคม
ส่วน เลขานุการนายกเมืองพัทยา คือ นายบัญชา กุลวณิชย์ บุตรชายของ นายบรรลือ กุลวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และอดีตรองนายกเมืองพัทยานั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายบัญชา กุลละวณิชย์ เลขานุการฯ ป้ายแดง ว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ที่ให้ความไว้วางใจและมอบหมายหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของ นายกเมืองพัทยา ในทุกมิติ
โดยตนเองยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวหน้าและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ทั้งการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร ข้าราชการ และภาคประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะข้อมูลที่จะนำเสนอต่อนายกเมืองพัทยาจะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
เนื่องจากนายกเมืองพัทยา ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก และหากข้อมูลไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถดำเนินการได้จริง ก็จะไม่นำไปสื่อสารกับประชาชนอย่างเด็ดขาด
พร้อมกันนี้ยังจะปรับรูปแบบการทำงานของเลขานุการ จากเดิมที่เน้นงานด้านเอกสารและการประสานงาน มาเป็นการทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลเสนอฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางแก้ไขตั้งแต่ก่อนปัญหาจะลุกลาม แทนการรอให้เกิดปัญหาแล้วจึงเข้าไปแก้ไข
นายบัญชา ยังบอกอีกว่าจากประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจมากว่า 10 ปี รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยามาก่อน ทำให้เข้าใจเรื่องระบบราชการ การทำงานของสภา และการประสานงานกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยภารกิจเร่งด่วนที่นายกเมืองพัทยาให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในช่วงแรกคือ เรื่องคนจรจัดและคนเร่ร่อนในพื้นที่ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนในสะท้อนปัญหามากที่สุดในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง และ นายกเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้ นายดำรงเกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดันแนวทางแก้ไข
เช่นเดียวกับ การดูแลเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของประชาชน เนื่องจาก เมืองพัทยา พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงต้องเร่งหาแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
" ในฐานะเลขานุการนายกเมืองพัทยา จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดประโยชน์ของประชาชนชาวพัทยาเป็นสำคัญ พร้อมทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน เพื่อให้การพัฒนาเมืองพัทยาเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน สัญญาจะทำงานเน้นลุยมากกว่าพูด"
และยังบอกถึงช่องทางติดต่อที่ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาต่างๆ มายังตนเองว่าสามารถติดต่อได้ที่ Facebook : เลขาบอล พัทยา หรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=61591876686969