สลด!พบศพชายปริศนาหัวมีรอยทุบ ถูกทิ้งขึ้นอืดกลางทุ่งนาพะเยา-หนอนแถะแทบจำเค้าเดิมไม่ได้

พะเยา - ชาวบ้านลงหว่านปุ๋ยถึงกับผงะ โร่แจ้งตำรวจ..พบศพปริศนา-ไหล่ส้ายสัก "แม่" ไหล่ขวาสัก "พ่อ" ศีรษะมีรอยทุบ 4 ถูกทิ้งขึ้นอืดกลางทุ่งพะเยา จนหนอนแทะจนแทบจำเค้าหน้าไม่ได้
ช่วงบ่ายวันนี้(20 ก.ค.) ร.ต.ท.ปิยภรณ์ โพธิยอง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.แม่กา อ.เมืองพะเยา รับแจ้งเหตุพบศพชายเสียชีวิตกลางทุ่งนา พื้นที่บ้านจำปาหวาย หมู่ 6 ตำบลจำปาหวาย จึงประสานแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลพะเยา เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยา ชุดสืบสวน สภ.แม่กา และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลบ้านหวาย เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนา พบศพชายนอนหงายอยู่กลางแปลงนา สวมเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น และรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ Converse สภาพศพขึ้นอืด บริเวณใบหน้าและลำตัวถูกหนอนชอนไชจนไม่สามารถจดจำเค้าเดิมได้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเคลื่อนย้ายร่างขึ้นมาบริเวณริมถนน เพื่อให้แพทย์ชันสูตรอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในกระเป๋าเสื้อพบซองบุหรี่ ยาเส้น และไฟแช็ค มือขวามีรอยสักรูปแมงมุม ส่วนหัวไหล่ขวามีรอยสักคำว่า "พ่อ" และหัวไหล่ซ้ายสักคำว่า "แม่" นอกจากนี้ แพทย์ยังพบร่องรอยบาดแผลคล้ายถูกของแข็งกระแทกบริเวณศีรษะจำนวน 4 จุด คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตได้ และไม่ตัดประเด็นการถูกทำร้ายร่างกาย
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตน่าเป็น นายหล้า อายุ 55 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลจำปาหวาย ซึ่งมีพฤติกรรมดื่มสุราเป็นประจำ และหายออกจากบ้านไปประมาณ 3 วัน แต่ไม่มีญาติเข้าแจ้งความคนหาย เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ต้องรอการยืนยันอัตลักษณ์จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
ด้านนายเชิด ปิงเมือง ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านร่องเข็มผู้พบศพเป็นคนแรก เปิดเผยว่า ขณะตนนำปุ๋ยมาใส่นาของญาติ เมื่อเดินมาถึงบริเวณดังกล่าวก็พบศพนอนอยู่กลางนา สภาพขึ้นอืดและมีหนอนจำนวนมาก จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ เพราะเชื่อว่าอาจมีการนำศพมาทิ้งไว้ในพื้นที่ของตนเอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่กา อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบและรอผลการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเป็นการเสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรม หรือเกิดจากสาเหตุอื่น ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.