ตร.ชุดสืบเชียงใหม่บุกจับแก๊งพนันออนไลน์ส่งท้ายฟุตบอลโลกรวบ4ผู้ต้องหาคาห้องคอนโดหรู-เงินหมุนเวียนกว่า50ล้าน

เชียงใหม่ - ตร.ชุดสืบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำหมายบุกค้นห้องพักคอนโดมิเนียมหรูกลางเมืองเชียงใหม่ ส่งท้ายปิดฉากฟุตบอลโลก2026 รวบ 4 ผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ พร้อมยึดของกลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก พบรับพนันทั้งทายผลฟุตบอล,สล็อต,บาคาราและหวย วงเงินหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท
วันนี้(20ก.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่(ศปอส.ภ.จว.เชียงใหม่) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.ท.อานนท์ เชิดชูตระกูลทอง รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำหมายค้นและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบห้องพักคอนโดมิเนียมหรู ย่านตำบลวัดเกต ในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมจับกุมตัวผู้ต้องหา 4 คน ได้แก่ นายชัยชนะ ดวงไฟ อายุ 30 ปี ชาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่,นายเกียรติศักดิ์ วงษ์สุวรรณ์ อายุ 30 ปี ชาว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่,น.ส.ลลิตา สมรักชาย อายุ 20 ปี ชาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ น.ส.นฤมล เมืองใจ อายุ 28 ปี ชาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลางจำนวนมาก และส่งดำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
ทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ https://welikebet.site ซึ่งลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันและเดิมพันผ่านช่องทางออนไลน์หลายประเภท เช่น สล็อตออนไลน์, บาคารา, ทายผลฟุตบอลออนไลน์, หวยหรือสลากกินรวบ ฯลฯ อันเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งสิ้น โดยมีวงเงินหมุนเวียนกว่า 50,000,000 บาท ซึ่งสืบสวนจนเชื่อได้ว่าห้องพักคอนโดมิเนียมหรูดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องด้วย จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลแขวงเชียงใหม่เพื่อขอหมายค้นและศาลอนุมัติตามหมายค้น โดยพบผู้ต้องหาทั้ง 4 คน อยู่ในห้อง ซึ่งผลการตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง, แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง, iPad จำนวน 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคาร จำนวนมาก รวมทั้งอุปกรณ์เราเตอร์อินเตอร์เน็ต AIS Fibre จำนวน 1 เครื่อง
นอกจากนี้ตรวจสอบพบข้อมูลการสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่น Telegram เกี่ยวกับการจัดการการเงินให้กับกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ รวมถึงพบหลักฐานการแบ่งหน้าที่ ตารางเวลางานของกลุ่มผู้ต้องหา เพื่อรอโอนเงินรางวัลที่ได้จากการเดิมพันให้แก่ลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์รายต่าง ๆ ตามคำสั่งของบุคคลซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด จึงเชื่อได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดจริง โดยร่วมกันช่วยจัดการการเงินให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ ขณะที่จากการสอบถามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่าได้ทำงานให้กับ นายอาร์ม (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ซึ่งจะสั่งการให้ใช้บัญชีม้าที่จัดเตรียมไว้ โอนเงินให้กับลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์เป็นครั้งๆ ไป เพื่อเป็นการจ่ายเงินรางวัลจากการเดิมพัน ได้รายได้ต่อคนเดือนละประมาณ 15,000 บาท ซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา“ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันออนไลน์ (ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” พร้อมควบคุมตัวและตรวจยึดของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไป