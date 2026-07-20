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เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - ความคืบหน้าเหตุระเบิดภายในปั๊ม ปตท. NGV ริมถนนสาย 331 อำเภอ ศรีราชา เจ้าหน้าที่กู้ร่างช่างซ่อมบำรุงวัย 40 ปีออกจากซากอาคารได้สำเร็จ หลังถูกผนังปูนถล่มทับเสียชีวิต ขณะที่เพื่อนร่วมงานเผยได้รับแจ้งให้เข้าตรวจสอบตู้ไฟหลังพบกลิ่นไหม้ ก่อนเกิดระเบิดอย่างรุนแรง ด้านตำรวจและผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง

จากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. NGV ริมถนนสาย 331 ฝั่งขาเข้าสี่แยกปากร่วม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายและพังถล่มทับคนงานซ่อมบำรุงเสียชีวิต 1 ราย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เมื่อเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเข้มงวด พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้ให้บริการเข้าดำเนินการปิดวาล์วจ่ายก๊าซ เพื่อความปลอดภัย ก่อนเว้นระยะและเข้ารื้อซากอาคาร

ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ใช้เวลารื้อแผ่นคอนกรีตและซากอาคารกว่า 20 นาที จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ ทราบชื่อคือ นายสันติ ดวงศรี อายุ 40 ปี ช่างซ่อมบำรุงของปั๊มน้ำมัน ซึ่งถูกผนังปูนถล่มทับเสียชีวิตภายในอาคาร

นายอ้อ ช่างซ่อมบำรุงที่เดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานใหญ่ให้เข้ามาตรวจสอบตู้ไฟ หลังพบกลิ่นไหม้ภายในห้องควบคุม ขณะเกิดเหตุ ตนเองอยู่บริเวณด้านนอก ส่วนเพื่อนร่วมงานเข้าไปตรวจสอบภายในอาคาร ก่อนจะเกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้อาคารและชิ้นส่วนคอนกรีตกระเด็นกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ ตนพยายามเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบรับ โดยยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการระเบิด ต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ ผู้กำกับการ สภ.บ่อวิน เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ศูนย์สั่งการของ ปตท. ได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นไหม้บริเวณตู้ไฟ จึงประสานช่างเข้าตรวจสอบ กระทั่งไม่นานเกิดเหตุระเบิดขึ้น ส่งผลให้ช่างที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเสียชีวิต 1 ราย

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ภายในอาคาร ถูกผนังปูนถล่มทับ โดยหลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.










เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ
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