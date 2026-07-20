เจ้าหน้าที่เร่งพิสูจน์หาสาเหตุ ปั๊ม NGV ระเบิด พร้อมกู้ร่างช่างซ่อมบำรุง ออกจากซากอาคารได้สำเร็จ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ความคืบหน้าเหตุระเบิดภายในปั๊ม ปตท. NGV ริมถนนสาย 331 อำเภอ ศรีราชา เจ้าหน้าที่กู้ร่างช่างซ่อมบำรุงวัย 40 ปีออกจากซากอาคารได้สำเร็จ หลังถูกผนังปูนถล่มทับเสียชีวิต ขณะที่เพื่อนร่วมงานเผยได้รับแจ้งให้เข้าตรวจสอบตู้ไฟหลังพบกลิ่นไหม้ ก่อนเกิดระเบิดอย่างรุนแรง ด้านตำรวจและผู้เชี่ยวชาญเร่งตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง
จากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. NGV ริมถนนสาย 331 ฝั่งขาเข้าสี่แยกปากร่วม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายและพังถล่มทับคนงานซ่อมบำรุงเสียชีวิต 1 ราย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 18.00 น. วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อวิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเข้มงวด พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทผู้ให้บริการเข้าดำเนินการปิดวาล์วจ่ายก๊าซ เพื่อความปลอดภัย ก่อนเว้นระยะและเข้ารื้อซากอาคาร
ระหว่างปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ใช้เวลารื้อแผ่นคอนกรีตและซากอาคารกว่า 20 นาที จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ ทราบชื่อคือ นายสันติ ดวงศรี อายุ 40 ปี ช่างซ่อมบำรุงของปั๊มน้ำมัน ซึ่งถูกผนังปูนถล่มทับเสียชีวิตภายในอาคาร
นายอ้อ ช่างซ่อมบำรุงที่เดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักงานใหญ่ให้เข้ามาตรวจสอบตู้ไฟ หลังพบกลิ่นไหม้ภายในห้องควบคุม ขณะเกิดเหตุ ตนเองอยู่บริเวณด้านนอก ส่วนเพื่อนร่วมงานเข้าไปตรวจสอบภายในอาคาร ก่อนจะเกิดแรงระเบิดอย่างรุนแรง ส่งผลให้อาคารและชิ้นส่วนคอนกรีตกระเด็นกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ ตนพยายามเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบรับ โดยยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการระเบิด ต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้าน พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ ผู้กำกับการ สภ.บ่อวิน เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ศูนย์สั่งการของ ปตท. ได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นไหม้บริเวณตู้ไฟ จึงประสานช่างเข้าตรวจสอบ กระทั่งไม่นานเกิดเหตุระเบิดขึ้น ส่งผลให้ช่างที่ปฏิบัติงานภายในอาคารเสียชีวิต 1 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ภายในอาคาร ถูกผนังปูนถล่มทับ โดยหลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.