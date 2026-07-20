ชาวบ้านแห่เช็กชื่อครอบครองรถแน่นขนส่งอยุธยา หลังตกสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหตุระบบยังขึ้นเป็นเจ้าของรถ

พระนครศรีอยุธยา – ประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ แห่ตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน เพราะระบบระบุยังมีชื่อเป็นเจ้าของรถ ทั้งที่บางรายขายรถไปนานแล้ว ถูกไฟแนนซ์ยึด หรือเลิกใช้งานมานาน ขณะที่ขนส่งเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ยืนยันรับเรื่องจนกว่าประชาชนจะหมด
วันนี้( 20 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดทั้งวัน มีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หลังตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากระบบระบุว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
จากการสอบถามประชาชน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากรถที่ไม่ได้ใช้งานมานานแต่ยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิกทะเบียน รถที่ขายต่อโดยใช้วิธีโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงรถที่ถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดคืน แต่ข้อมูลในระบบของกรมการขนส่งทางบกยังคงแสดงชื่อเจ้าของเดิม ทำให้ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบคุณสมบัติรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ ตรวจสอบข้อมูล และรับคำร้องจากประชาชน ก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบก เพื่อส่งต่อให้ส่วนกลางตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลต่อไป
นางสาวรัชนี ส่องแสงวิจิตร อายุ 64 ปี ชาวตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตนมีอาชีพรับจ้างและต้องเลี้ยงดูหลาน 4 คน เมื่อตรวจสอบสิทธิ์พบว่ายังมีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์ 2 คัน โดยหนึ่งคันถูกไฟแนนซ์ยึดไปแล้ว ส่วนอีกคันเป็นรถที่ผ่อนชำระหมดและใช้งานอยู่ จึงทำให้ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นางสาวรัชนี ระบุว่า หากต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้ อยากให้ยกเลิกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และนำงบประมาณไปเพิ่มเงินสวัสดิการผู้สูงอายุแทน เพราะเชื่อว่าจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ทั่วถึงกว่า พร้อมยืนยันว่าตนมีรายได้น้อยจริง แต่กลับถูกตัดสิทธิ์เพราะข้อมูลการครอบครองรถที่ยังคงปรากฏในระบบ
ด้านนายปริญญา หัสดินทร ณ อยุธยา ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า สำนักงานเริ่มรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองรถจากประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา และตลอดช่วงวันหยุดมีผู้มาติดต่ออย่างต่อเนื่อง ก่อนที่วันนี้จะมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่รับเรื่องและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่
นายปริญญา กล่าวว่า โดยปกติสำนักงานขนส่งมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากอยู่แล้ว เมื่อมีผู้มาตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถเพิ่มเติม จึงทำให้เกิดความหนาแน่นกว่าปกติ ทางสำนักงานได้จัดพื้นที่พักคอย เก้าอี้ และพัดลม เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการรับเรื่องและให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ โดยหากยังมีประชาชนรอรับบริการอยู่ จะเปิดให้บริการต่อจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม.