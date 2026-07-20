xs
xsm
sm
md
lg

แม่เณร 15 ปี ลั่นไม่ยอมความ หลังลูกถูกพระตบกลางวัด เตรียมแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี – แม่สามเณรวัย 15 ปี เปิดใจหลังได้รับข้อความจากลูกชายว่าโดนตบจึง รีบเดินทางไปวัด ก่อนทราบชนวนเหตุจากความเข้าใจผิดเรื่องโต๊ะเขียนหนังสือ ยืนยันไม่ยอมความและเตรียมแจ้งความดำเนินคดีพระคู่กรณี ขณะที่วัดมีคำสั่งนิมนต์พระรูปดังกล่าวออกจากวัดแล้ว

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Thannaphant Aonnong Wicharapol" โพสต์คลิปเหตุการณ์พระสงฆ์รูปหนึ่งใช้กำลังตบหน้าสามเณร ภายในวัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ โดยต่อมาทางวัดได้ชี้แจงว่า เจ้าอาวาสได้เรียกสอบข้อเท็จจริงและมีคำสั่งนิมนต์พระรูปดังกล่าวออกจากวัดภายใน 1 ชั่วโมง เนื่องจากประพฤติตนไม่เหมาะสมและขาดความเคารพต่อพระผู้ปกครอง

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับ "เณรอิคคิว" อายุ 15 ปี สามเณรผู้เสียหาย ซึ่งยังอยู่ในอาการหวาดผวาและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสามเณรเล่าว่า จุดเริ่มต้นมาจากความเข้าใจผิดเรื่องโต๊ะเขียนหนังสือที่ตนขออนุญาตยืมจากพระผู้รับฝากอย่างถูกต้อง เพื่อนำมาใช้ทำการบ้านและพักผ่อน ก่อนจะลากโต๊ะมาไว้หน้ากุฏิ

กระทั่งพระเจ้าของโต๊ะกลับมาพบเห็น และเข้าใจว่าตนนำโต๊ะไปโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง ก่อนเดินเข้ามาตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรง 1 ครั้ง ทำให้รู้สึกเจ็บบริเวณกรามและลำคอ จากนั้นยังถูกไล่ออกจากกุฏิ จนต้องเดินไปร้องไห้อยู่หน้าโบสถ์ ก่อนโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากญาติและโยมแม่ พร้อมยืนยันว่ารู้สึกเสียใจและไม่เข้าใจว่าตนทำผิดร้ายแรงถึงขั้นต้องถูกทำร้ายร่างกาย

ด้าน น.ส.ธัญณภัสศ์ วิชระพล อายุ 43 ปี โยมแม่ของสามเณร เปิดเผยว่า ทราบเรื่องหลังลูกชายส่งข้อความมาว่า "ให้มาที่วัดหน่อยครับโยมแม่ ผมโดนตบครับ" จึงรีบเดินทางมาทันที เมื่อสอบถามข้อเท็จจริงพบว่าต้นเหตุเป็นเพียงเรื่องโต๊ะเขียนหนังสือเท่านั้น

แม่เณร ระบุว่า พระคู่กรณีมีอายุกว่า 60 ปี ขณะที่ลูกชายอายุเพียง 15 ปี หากเด็กทำผิดก็ควรเรียกมาตักเตือนหรืออบรมด้วยเหตุผล ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงกับเด็กเช่นนี้

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า สาเหตุที่นำคลิปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะหลังเกิดเหตุพระรูปดังกล่าวไม่มีท่าทีสำนึกผิด อีกทั้งยังพูดในลักษณะท้าทายให้ไปแจ้งความ โดยยืนยันว่าจะไม่ยอมความ และจะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ เพื่อให้ดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายจนถึงที่สุด

เบื้องต้น ผู้ปกครองเตรียมนำคลิปวิดีโอและพยานหลักฐานเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป








แม่เณร 15 ปี ลั่นไม่ยอมความ หลังลูกถูกพระตบกลางวัด เตรียมแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด
แม่เณร 15 ปี ลั่นไม่ยอมความ หลังลูกถูกพระตบกลางวัด เตรียมแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด
แม่เณร 15 ปี ลั่นไม่ยอมความ หลังลูกถูกพระตบกลางวัด เตรียมแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด
แม่เณร 15 ปี ลั่นไม่ยอมความ หลังลูกถูกพระตบกลางวัด เตรียมแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด
แม่เณร 15 ปี ลั่นไม่ยอมความ หลังลูกถูกพระตบกลางวัด เตรียมแจ้งความเอาผิดถึงที่สุด