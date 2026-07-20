ชาวบ้านสระแก้วแห่โอนรถแน่นขนส่งจังหวัด หวังปลดล็อคถือครองทรัพย์แลกได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ

สระแก้ว- วุ่นไม่จบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ! ชาวบ้านสระแก้วแห่โอนรถแน่นขนส่งจังหวัด หวังปลดล็อคถือครองทรัพย์ที่มิได้สะท้อนถึงความมั่งคั่งตามเงื่อนไขรัฐบาล ผู้สูงอายุบางรายรอคิวนานถึงขั้นเป็นลม บางครอบครัวใช้เงินติดตัวแค่ 200 เป็นค่าเดินทางจากบ้านหวังต่อชีวิตแลกสิทธิ์ 300บาทต่อเดือน
ภายหลังจากที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนมาก พลาดการพิจารณาได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพียงเพราะมีชื่อครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งที่ในความเป็นจริงเป็นการครอบครองที่เกิดขึ้นมานานหลายปีจนปัจจุบันรถอยู่ในสภาพเก่าถึงขั้นนใช้งานไม่ได้ และรายหลายมีรถเพื่อใช้ในการทำมาหากิน ไม่ได้มีไว้สะสมเหมือนเหล่าบรรดาเศรษฐี หรือผู้มีอันจะกิน จนต้องดิ้นรนหาวิธีเพื่อให้ภาครัฐพิจารณาให้ได้กลับไปรับสิทธิ์อีกครั้งนั้น
วันนี้ ( 20 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายในสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว พบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนจากหลายอำเภอ พากันเดินทางมาติดต่อขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับบุตรหลานหรือญาติ โดยหลายรายได้เดินทางมารอรับบัตรคิวตั้งแต่สำนักงานยังไม่เปิดทำการ เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับบริการในวันเดียว จนทำให้ภายในสำนักงานและบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยผู้คนที่ต้องนั่งรอคิวนานหลายชั่วโมง
ขณะที่ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถทนกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ จนเกิดทำอาการอ่อนเพลีย หน้ามืดและเป็นลมระหว่างรอคิว จนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
นางยุพิน ดวงมณี อายุ 73 ปี ชาว อ.วังสมบูรณ์ หนึ่งในผู้ที่นำรถยนต์คู่ใจมาโอนเป็นชื่อเป็นของลูกชาย หลังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บอกว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถมือสองที่ซื้อไว้ใช้งานหลายปีแล้วและไม่ใช่รถใหม่หรือรถหรู แต่เป็นเพียงพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเวลาที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่ง การเดินทางด้วยรถสาธารณะเป็นเรื่องลำบาก
"ยายไม่ได้มีฐานะดี และไม่คิดเลยว่าการมีรถเก่าจะทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์ พอรู้ผลก็รีบมาโอนให้ลูก หวังว่าถ้ามีการอุทธรณ์หรือเปิดตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง จะไม่ติดเงื่อนไขเรื่องรถอีก " นางยุพิน กล่าว
นอกจากนั้นยังพบว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากที่เดินทางมา โอนรถด้วยเหตุผลเดียวกัน และอีกหลายรายซึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้น้อย บางครอบครัวเช่าบ้านอยู่อาศัย มีภาระเลี้ยงดูบุตรหลานหรือเป็นหัวหน้าครอบครัว แต่กลับไม่ผ่านการพิจารณารับสิทธิ์ ก็ต้องยอมเสียรายได้จากการทำงานมาดำเนินการเพื่อให้ผ่านการพิจารณาของรัฐในครั้งหน้า
เช่นเดียวกับ น.ส.เก๋ อายุ 47 ปี ที่บอกว่าตนเองเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ในครั้งนี้กลับไม่ผ่านการพิจารณา และเมื่ออเดินทางไปสอบถามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ได้รับคำแนะนำว่าต้องดำเนินการเกี่ยวกับภาระหนี้ที่มีอยู่ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนการอุทธรณ์ได้ ทำให้รู้สึกหมดกำลังใจ
"ตอนแรกตั้งใจจะยื่นอุทธรณ์ แต่พอทราบขั้นตอนแล้วก็รู้สึกท้อ เพราะยังมีหนี้อยุ่ 150,000 บาทจะให้หาเงินไปปิดหนี้ก่อนก็ทำไม่ได้" น.ส.เก๋ กล่าว
ส่วนหญิงสูงอายุรายหนึ่ง ซึ่งเดินทางมาจาก อ.สนามชัยเขต พร้อมสามีที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เผยว่าทั้งสองคนออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดและมีเงินติดตัวมาเพียง 200 บาทเป็นค่าเดินทาง ส่วนอาหารคือข้าวต้มที่ใส่หม้อหิ้วมารับประทานระหว่างรอคิวเพื่อประทังความหิว จนสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนที่พบเห็น
ซึ่งประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ต่างฝากความหวังไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ถือครองรถเก่าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงฐานะความมั่งคั่ง ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างสะดวก เพื่อให้ได้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างแท้จริง
ด้าน นายยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดสระแก้ว เผยว่าการโอนกรรมสิทธิ์รถเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ของประชาชนที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลการถือครองทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ไม่ได้หมายความว่าเมื่อโอนรถแล้วจะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการพิจารณาสิทธิ์ยังขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคนที่มาติดต่อราชการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว