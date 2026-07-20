ป.ป.ช.-สตง.ลงพื้นที่ตรวจถนน 619 ล้าน หลังถูกร้องใช้วัสดุถมทางไม่ตรงแบบ เบื้องต้นยังไม่พบพิรุธ

สมุทรสงคราม – ป.ป.ช.และ สตง.จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 3093 วงเงินกว่า 619 ล้านบาท หลังได้รับร้องเรียนอาจใช้วัสดุถมทางไม่เป็นไปตามแบบ เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติ แต่เตรียมตรวจสอบเอกสาร แหล่งที่มาของวัสดุ และขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด หากพบผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ ( 20 ก.ค.) นางสาวกาญจนา คำสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาววิรัญญา ทองเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการภาครัฐ ภายใต้โครงการป้องปรามและลดคดีทุจริตในพื้นที่ บริเวณโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3093 สายปากท่อ–ท่าน้ำสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการใช้วัสดุถมทางไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นการขยายถนนจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 10.3 กิโลเมตร วงเงินก่อสร้าง 619 ล้านบาท ตามสัญญาเลขที่ สพ.1/28 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2568 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ตุลาคม 2570 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 780 วัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม เชื่อมโยงจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม รองรับปริมาณการจราจร สนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตซีเมนต์ การเสริมไหล่ทาง เกาะกลาง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เป็นผู้ออกแบบ และสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นผู้ควบคุมงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
นางสาวกาญจนา กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่และวิธีการก่อสร้างเบื้องต้น ยังไม่พบสิ่งผิดปกติ แม้จะพบว่ามีการนำทรายมาถมทางจริง แต่จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ทั้งแหล่งที่มาของทราย เอกสารการจัดซื้อ และรายละเอียดตามแบบก่อสร้าง เพื่อยืนยันว่าการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาและมาตรฐานที่กำหนด ส่วนกรณีที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการใช้ดินแทนทรายนั้น อาจเป็นขั้นตอนการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมที่ต้องถมวัสดุเป็นชั้น ๆ ตามแบบ จึงต้องรอข้อมูลทางเทคนิคจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน จึงจะสามารถสรุปข้อเท็จจริงได้
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม ระบุว่า กรมทางหลวงจะจัดส่งแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการ และราคากลาง เพื่อให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบเพิ่มเติม หากพบการดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาหรือระเบียบราชการ จะดำเนินการตามกฎหมายทันที แต่หากผลการตรวจสอบถูกต้อง ก็จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ ป.ป.ช. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ด้านนางอรอุมา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากการตรวจสอบทั้งเอกสาร รูปแบบรายการ และการดำเนินงานในพื้นที่ ยังพบว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด ส่วนประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนั้น ขณะนี้ยังไม่พบพฤติการณ์ที่เข้าข่ายก่อให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริต
ทั้งนี้ ป.ป.ช.และ สตง.จะติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง หากได้รับข้อมูลหรือข้อร้องเรียนเพิ่มเติม จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบทันที เพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของรัฐ และสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าโครงการภาครัฐดำเนินงานอย่างคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม.