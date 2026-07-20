กสทช. ผนึกกำลังทหาร–ตำรวจ รื้อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเถื่อนส่งสัญญาณไปเขมรบริเวณชายแดนสระแก้ว

สระแก้ว- กสทช. ผนึกกำลังทหาร–ตำรวจ บุกค้น 3 จุดชายแดนสระแก้ว รื้อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเถื่อนข้ามแดน พบสายไฟขนาดใหญ่ส่งสัญญาณไปกัมพูชา สงสัยเชื่อมโยงบ่อนคาสิโน–แก๊งคอลเซ็นเตอร์ เตรียมขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้ ( 20 ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำโดย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ไดเสนธิกำลังร่วม กองกำลังบูรพา ,กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ,ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานด้านความมั่นคง เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยตามหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว รวม 3 จุด ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อขยายผลเครือข่ายลักลอบให้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดน ซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งสัญญาณไปยังประเทศกัมพูชา
โดยการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งใน อ.อรัญประเทศ และพบอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ (Server) จำนวนหลายรายการติดตั้งอยู่ในลักษณะพร้อมใช้งาน
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้ง VPN Server สำหรับให้เช่าใช้งานภายใน Galaxy Casino ประเทศกัมพูชา โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้งาน และจากการสืบสวนต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ได้ติดตามแนวสายสัญญาณจนพบว่ามีการลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตออกจากประเทศไทย จนนำไปสู่การขอหมายค้นและเข้าตรวจสอบทั้ง 3 จุด
ขณะที่ผลการตรวจค้นพบว่า ภายในอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ม. 7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ มีการลักลอบเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ออกจากตัวอาคาร โดยพาดไปตามแนวเสาไฟฟ้าก่อนส่งต่อสัญญาณเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลและลากข้ามแนวชายแดนไปยังประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่จึงใช้เครื่อง OTDR (Optical Time DomainReflectometer) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบแนวสายและวัดระยะสายไฟเบอร์ออปติก ทำการตรวจสอบ จนพบว่ามีการติดตั้งสายไฟเบอร์ขนาด 60 Core จำนวน 2 เส้น และ 24 Core จำนวน 1 เส้น ซึ่งเป็นสายที่สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณมหาศาลและมีความเร็วสูงกว่าการใช้งานทั่วไปหลายเท่า
จึงเชื่อว่าไม่ได้เป็นการใช้งานของประชาชนทั่วไป แต่เป็นการจัดทำโครงข่ายเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต และจากพยานหลักฐานทั้งหมด เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการลักลอบพาดสายอินเทอร์เน็ตข้ามแดนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบ่อนกาสิโนออนไลน์ เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเทศกัมพูชา รวมถึงเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากเป็นการสร้างโครงข่ายสื่อสารขึ้นเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เปิดเผยภายหลังการตรวจค้นว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบปลายทางของสายทั้งหมด รวมถึงระยะเวลาที่เครือข่ายดังกล่าวเปิดให้บริการ และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึกเพื่อขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ ผู้ลงทุน และผู้ได้รับผลประโยชน์จากการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าว
โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ รื้อถอนสายสัญญาณทั้งหมดออกจากพื้นที่ ไม่ใช่เพียงตัดสาย เนื่องจากหากตัดเพียงบางส่วน ผู้กระทำผิดสามารถกลับมาเชื่อมต่อใช้งานใหม่ได้อีก จึงต้องรื้อถอนทั้งระบบเพื่อยุติการใช้งานอย่างเด็ดขาด
“ เชื่อว่าอาจยังมีเครือข่ายลักลอบเดินสายอินเทอร์เน็ตในลักษณะเดียวกันหลงเหลืออยู่อีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนเนื่องจากสายอินเทอร์เน็ตที่ตรวจพบเป็นโครงข่ายเฉพาะที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานผิดกฎหมาย ไม่ใช่โครงข่ายที่ประชาชนทั่วไปใช้บริการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ดีขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบสายสื่อสารผิดปกติ หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบให้บริการอินเทอร์เน็ตข้ามแดน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพราะถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ” นายไตรรัตน์ กล่าว
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดสายไฟเบอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และพยานหลักฐานทั้งหมด ส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 พร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิค ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป