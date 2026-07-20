ระทึก! ปั๊ม NGV ริมถนนสาย 331 ระเบิด อาคารถล่มทับช่างดับ 1 ราย เร่งหาสาเหตุ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดเหตุระเบิดภายในสถานีบริการก๊าซ NGV ริมถนนสาย 331 พื้นที่ บ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี ส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก ช่างที่เข้าซ่อมบำรุงถูกซากอาคารทับเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าตรวจสอบ พร้อมเร่งหาสาเหตุของการระเบิด
เวลา 16.00 น. วันนี้ (20 ก.ค.) พ.ต.อ.กฤศ ธิติทัศนะ ผู้กำกับการ สภ.บ่อวิน รับแจ้งเหตุระเบิดภายในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ของ ปตท. ริมถนนสาย 331 ฝั่งขาเข้าสี่แยกปากร่วม ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ่อวิน และหน่วยกู้ภัย รุดเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยแรงระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง แผ่นปูน ผนังอาคาร และเศษวัสดุก่อสร้างกระจัดกระจายทั่วบริเวณ โดยเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานติดอยู่ภายในอาคาร 1 ราย
จากการสอบถามพนักงานประจำปั๊ม ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุได้กลิ่นคล้ายแก๊สรั่ว จึงแจ้งให้ช่างเข้ามาตรวจสอบและซ่อมบำรุง ระหว่างที่ช่างกำลังปฏิบัติงาน ได้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่น ก่อนที่อาคารบางส่วนจะพังถล่มลงมา ตนพยายามเรียกช่างที่อยู่ภายใน แต่ไม่มีเสียงตอบรับ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ซึ่งคาดว่าเป็นช่างที่เข้าไปตรวจสอบระบบ ถูกกำแพงและโครงสร้างอาคารทับร่างอยู่บริเวณเสาต้นที่ 3 ทำให้ไม่สามารถนำร่างออกมาได้ทันที จึงต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดกระแสไฟ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ก่อนใช้เครื่องมือหนักเข้ารื้อซากอาคาร พร้อมตรวจสอบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือติดค้างอยู่ภายในเพิ่มเติมหรือไม่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการระเบิดได้ โดยจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.