(คลิป)ผงะ!พบซุงไม้สักปริศนาจมใต้น้ำคลองเก่าพิษณุโลก หน้าตัดตีตราหัวค้อนชัด คาดซุกไว้จนลืม

พิษณุโลก - ทั้งนายกฯสมอแข ทีมขุดลอกคลองเก่า ถึงกับผงะ..พบซุงไม้สักปริศนา จมใต้น้ำคลองเก่าจนผิวดำคล้ำ เหมือนซุกอำพรางจนลืม รวมถึง 12 ท่อน ไล่วงอายุแต่ละท่อนไม่ต่ำกว่า 40 แถมปรากฏรูปรอยดวงตรารัฐ หรือรอยหัวค้อนป่าไม้ บนหน้าตัดหัวซุงชัด เป็นรูปตัวอักษร “ส ป และ อ ต.” คาดเป็นไม้สวนป่าอุตรดิตถ์
วันนี้(20 ก.ค.) นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2 นำกำลังจนท.ป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.10 (น้ำดำ), ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สปจ.ที่ 4 สาย 1, นายสำรวย ชมบุญ ผอ.ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก, นาย วชิรพงศ์ เอื้อพรจิรชัย นายกเทศมนตรีสมอแข พร้อม กอ.รมน.พิษณโลก เข้าตรวจสอบไม้ปริศนาจมน้ำ บริเวณหมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก
จุดเกิดเหตุเป็นคลองน้ำเก่า เชื่อมติดกับคลองโคกช้าง ที่ไหลไปสู่จังหวัดพิจิตร พบไม่สักจมน้ำ 2 จุด รวม 12 ท่อน หน้าตัดท่อนซุงปรากฏรูปรอยดวงตราของรัฐตีประทับ อักษร ย่อ คือ ส ป อต. ซึ่งกำลังถูกเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องจักรชักลาก จากคลองขึ้นฝั่ง
นายวชิรพงศ์ เอื้อพรจิรชัย นายกเทศมนตรีสมอแข เปิดเผยว่า ทางเทศบาลฯได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่า คลองเก่าเส้นนี้ไม่ได้ทำการขุดลอกมาประมาณ 30 ปี เต็มไปด้วยวัชพืชปกคลุมปิดทางน้ำไหล ขณะที่ตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้ว อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังตามมาได้
ซึ่งตนเล็งเห็นว่าเป็นช่องทางจะผันน้ำลงคลองโคกช้างให้ได้ เพื่อระบายน้ำให้ไว ไม่ให้ปล่อยเป็นน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบาย จึงสั่งการให้เครื่องจักรกลหนักของเทศบาลสมอแข ทำการขุดลอก กระทั่งพบไม้สักท่อนความยาวกว่า 10 เมตร จำนวน 12 ท่อน จึงแจ้งป่าไม้เข้าตรวจสอบ จึงแจ้งให้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก มาตรวจสอบ
“จุดที่พบไม้ซุงท่อน เป็นคลองเก่า เป็นทางน้ำไหลมาจากหมู่บ้านพงศร ปกติจะไหลมาเอ่อและซึมลงคลองโคกช้าง หากขุดลอกแล้วเสร็จ มั่นใจว่า จะช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หมู่ 7 ต.สมอแข ได้ดีขึ้นแน่นอน”
นายธีรพล กาญจนโกมล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 2 เปิดเผยว่า เบื้องต้นพบเป็นไม้สักมีอายุกว่า 40 ปี ผ่านการจมน้ำนาน หรืออาจซุกซ่อนอำพรางไว้จนลืม สีผิวลำต้นดำคล้ำ แต่ยังพบหลักฐานเป็นรูปเลขอักษร หรือ รูปรอยดวงตราของรัฐตีประทับสัญลักษณ์ ที่มาจาก “หัวค้อน” ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แสดงถึงการได้มาของไม้สักว่า มาจากป่า จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งทุกท่อนถูกอายัดไว้ตรวจสอบ คาดว่า ใช้เวลาไม่นาน เพราะ ค้อนจากสวนป่าแต่ละแปลง ไม่ซ้ำกัน