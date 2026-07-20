ยาบ้าใคร?วางไว้ริมโขงหนองคาย 1 ล้าน 2 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 63 ล้านบาท

หนองคาย-ชาวประมงที่หนองคาย ล่องเรือหาปลา เจอกระเป๋าต้องสงสัย 4 ใบ วางริมน้ำโขง บ้านหินโงม ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกตรวจ พบยาบ้าเกรดเออัดแน่นเต็มกระเป๋า 1.2 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 63 ล้านบาท
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้(20 ก.ค.)ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมหน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ศุลกากร นรข ตชด และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหินโงม ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้า 1,267,800 เม็ด มูลค่าประมาณ 63 ล้านบาท
การตรวจยึดยาบ้าในครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. วันที่ 19 ก.ค.69 ชาวประมงในพื้นที่บ้านหินโงม ได้แจ้งกับกำนันตำบลหินโงมว่าพบกระเป๋าต้องสงสัย 4 ใบ วางอยู่ริมแม่น้ำโขง ท้ายหมู่บ้านหินโงม หมู่ 2 ต.หินโงม จึงได้รายงานให้นายอำเภอเมืองหนองคายทราบ และจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)หินโงม ออกตรวจสอบ
โดยพบว่าเป็นกระเป๋าผ้าขนาดใหญ่ ภายในมียาบ้าบรรจุอยู่เต็มทุกใบ ห่อยาบ้าเป็นก้อนวัตถุสีน้ำตาลประทับตัวอักษร Y1 จำนวน 111 ห่อ , วัตถุห่อด้วยกระดาษฟรอยด์ ประทับตัวอักษร 999 จำนวน 60 ห่อ รวม 171 ห่อ ประมาณ 1,267,800 เม็ด คาดว่ายาบ้าทั้งหมดจะถูกนำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมการให้ขบวนการค้ายาบ้ามารับนำไปกระจายต่อในพื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งหลังจากนั้นจะได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.