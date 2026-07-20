"ซีคอน" เปิดศูนย์รับสร้างบ้านบางแสน-ชลบุรี รุกตลาดรับสร้างบ้าน EEC ตั้งเป้าปีแรก 100 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวศรีราชา- "ซีคอน"เปิดศูนย์รับสร้างบ้านบางแสน-ชลบุรี รุกตลาดรับสร้างบ้าน EEC ปักหมุดฐานบริการภาคตะวันออก รับการเติบโตของเมืองอุตสาหกรรมและกำลังซื้อคุณภาพ ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 100 ล้านบาท
นายมนู ตระกูลวัฒนะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอน จำกัด เผยถึงการเปิดศูนย์รับสร้างบ้านบางแสน-ชลบุรี ว่าถือเป็นก้าวสำคัญของการขยายธุรกิจสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนใน EEC ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชน เมือง และกำลังซื้อคุณภาพ
"ซีคอน" จึงต้องการเข้ามาดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วยมาตรฐานเดียวกับสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เจ้าของที่ดินสามารถสร้างบ้านคุณภาพภายใต้มาตรฐานวิชาชีพที่บริษัทพัฒนามายาวนานกว่า 65 ปี
ทั้งนี้บริษัทฯ ประเมินว่า พื้นที่ EEC ยังคงเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ของธุรกิจรับสร้างบ้าน จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบคมนาคม สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือ และการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม ที่จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและบุคลากรระดับบริหารเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ความต้องการบ้านเดี่ยวเพื่ออยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเมือง
ด้วยเหตุนี้ จึงเลือก บางแสน เป็นศูนย์กลางการให้บริการ เนื่องจากเป็นทำเลที่เชื่อมต่อพื้นที่สำคัญของภาคตะวันออกได้อย่างสะดวก ทั้งชลบุรี ศรีราชา อมตะนคร ระยอง และฉะเชิงเทรา พร้อมรองรับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน คนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้เกษียณที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
โดยศูนย์แห่งใหม่นี้ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของลูกค้าในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย
" จากการประเมินแนวโน้มตลาด ซีคอน มองว่าธุรกิจรับสร้างบ้านในพื้นที่ EEC ยังมีโอกาสเติบโตจากความต้องการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริง แม้ต้นทุนที่ดินและวัสดุก่อสร้างจะปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการลงทุนขนาดใหญ่ ส่งผลให้เจ้าของที่ดินจำนวนมากเลือกพัฒนาบ้านบนที่ดินของตนเอง พร้อมให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ตอบโจทย์การ ใช้ชีวิต การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานการก่อสร้างที่ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน"
โดยปัจจุบัน" ซีคอน" ได้พัฒนาทั้งระบบก่อสร้าง เทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบบ้าน เพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งด้านพื้นที่ใช้สอย คุณภาพ และประสิทธิภาพด้านพลังงาน ควบคู่กับการสร้างความมั่นใจตลอดกระบวนการก่อสร้าง
ซึ่งหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯ คือ SEACON System และโรงงานผลิตโครงสร้างกึ่งสำเร็จรูปของบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการก่อสร้าง ยกระดับคุณภาพงาน ลดระยะเวลาดำเนินโครงการ และรักษามาตรฐานงานก่อสร้างได้ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงหน้างาน ช่วยให้ลูกค้าได้รับบ้านที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามมาตรฐานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ยังประเมินว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า ตลาดรับสร้างบ้านในภาคตะวันออก จะยังได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรรายได้สูง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรุ่นใหม่ ส่งผลให้ความต้องการบ้านระดับกลางและระดับพรีเมียมเติบโตต่อเนื่อง
พร้อมกับความนิยมบ้านประหยัดพลังงาน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการออกแบบที่รองรับสมาชิกหลายช่วงวัยภายในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาแบบบ้านของซีคอนในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในภาคตะวันออก "ซีคอน" ได้กำหนดบทบาทของ ศูนย์รับสร้างบ้าน บางแสน–ชลบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับลูกค้าในจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด โดยมีทีมที่ปรึกษาด้านการขาย สถาปนิก วิศวกร และทีมบริการหลังการขายพร้อมดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสำนักงานใหญ่
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริง ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดรับสร้างบ้านในพื้นที่ EEC ทั้งกลุ่มผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรม เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ และครอบครัวที่มีที่ดินของตนเอง พร้อมต่อยอดบริการ SEACON ID สำหรับลูกค้าที่ต้องการออกแบบบ้านเฉพาะบุคคล เพื่อรองรับตลาดบ้านระดับพรีเมียมที่มีแนวโน้มเติบโตตามกำลังซื้อของภูมิภาค
นายมนู ยังกล่าวถึงการเติบโตของภาคตะวันออกว่า กำลังยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจรับสร้างบ้าน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานงานก่อสร้าง เทคโนโลยี ความมั่นคงของบริษัท และบริการหลังการส่งมอบมากกว่าที่เคย "ซีคอน" จึงพัฒนาองค์ประกอบทุกด้านควบคู่กัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าเข้ามาปรึกษาไปจนถึงวันที่เข้าอยู่อาศัย
" เราพบว่าความต้องการของผู้บริโภคในภาคตะวันออก เปลี่ยนแปลงไปสู่การมองหาบ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยระยะยาวมากขึ้น ทั้งการออกแบบพื้นที่ใช้สอยที่ยืดหยุ่น รองรับการทำงานจากบ้าน มีพื้นที่อเนกประสงค์ และสามารถปรับเปลี่ยนตามการขยายตัวของครอบครัวในอนาคต ขณะเดียวกัน บ้านประหยัดพลังงานได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการเตรียมความพร้อมสำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การเลือกใช้วัสดุที่ช่วยลดความร้อน รวมถึงแนวคิด Universal Design เพื่อรองรับสมาชิกทุกช่วงวัยภายในบ้านหลังเดียวกัน"
และในโอกาสเปิด" ซีคอน" ศูนย์รับสร้างบ้าน บางแสน-ชลบุรี บริษัทจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่วางแผนสร้างบ้าน ประกอบด้วย สิทธิ์ชำระเงินจองในอัตราพิเศษ ส่วนลดเงินจองสูงสุด 600,000 บาท สิทธิ์รับ Solar Rooftop ตามเงื่อนไขบริษัทฯ พิเศษรับฟรีเข็มเจาะตามจำนวนที่กำหนดในแบบบ้านมาตรฐานของแต่ละรุ่น
โดยจำนวนเข็มเจาะที่ได้รับสิทธิ์เป็นไปตามแบบมาตรฐานของโครงการ ฟรีค่าขนส่งวัสดุภายในระยะทางที่กำหนด และส่วนลดค่าก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการเริ่มต้นสร้างบ้าน
พร้อมจัดกิจกรรม "Seacon ช่วยไทย" แจกผักเพื่อสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในช่วงเปิดศูนย์แห่งใหม่อีกด้วย