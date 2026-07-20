สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมปลอบขวัญทหารบาดเจ็บจากเหยียบกับระเบิด

อุบลราชธานี-สมาคมแม่บ้านกองทัพภาคที่ 2 รุดเยี่ยมปลอบขวัญกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากกับระเบิด
และตกหน้าผาขณะปรับปรุงฐานปฏิบัติการในฤดูฝน
ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านทหารบก เข้าเยี่ยมพูดคุยสอบถามอาการบาดเจ็บของ จ.ส.อ.จักรกฤษ บัวแก้ว จ.ส.อ.สาธิต ผ่องแผ้ว และพลทหารธัญเทพ มีศิริ สังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) ที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานปฏิบัติการจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 ก.ค. โดยทหารทั้ง 3 นายมีอาการดีขึ้น แต่แพทย์ยังให้พักรักษาตัวดูอาการอีกระยะ
ซึ่งในการเยี่ยมปลอบขวัญทหารครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 มอบเงินสดไว้ใช้จ่ายระหว่างนอนพักรักษาตัวคนละ 5,000 บาท พร้อมกระเช้าบำรุงกำลัง
ขณะเดียวกันก็ได้เข้าเยี่ยมดูอาการ พร้อมมอบเงินสดและกระเช้าให้พลทหารณัฐสิทธิ์ คำผาง สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ซึ่งได้รับบาดเจ็บศรีษะได้รับกระแทกกับบริเวณหน้าผาระหว่างทำการปรับปรุงฐานปฏิบัติในหน้าฝน ทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดเย็บจำนวน 8 เข็ม ซึ่งพลทหารณัฐสิทธิ์ ก็ได้เข้าร่วมรบกับเหตุชายแดนรอบที่สองที่ผ่านมาด้วย